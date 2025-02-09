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"Моя опора": Хілтон ніжно привітала чоловіка з днем народження та показала сімейні фото

Юлія Леськова - 9 лютого, 13:09
Періс Хілтон з сином і донькою
Фото з Instagram Періс Хілтон

Американська діджейка та бізнесвумен Періс Хілтон ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена Картера Реума з днем народження та у своєму Instagram показала їхні спільні фото з дітьми: майже 2-річним сином Феніксом та 1-річною донечкою Лондон. 

"З днем народження, моє кохання, мій найкращий друг та неймовірний чоловік й тато! Святкування твого дня вдома разом з нашою маленькою командою - це чиста магія", - написала Хілтон.

Періс додала, що її серце наповнюється любов'ю, коли вона спостерігає за чоловіком і їхніми малюками.


"Наше казкове життя без тебе було б не таким. Ти моя опора, мій найкращий друг і найвірніший, найлюблячий, найдобріший і найвідданіший чоловік! Словами не передати, як ми тебе обожнюємо", - зазначила зірка.

Періс Хілтон з ртодиною на фото

Періс з чоловіком і дітьми попозували для святкових фото

Чоловік Періс Хілтон

А ось Картер з подарунком

Періс Хілтон зі своєю донечкою


Фото з Instagram Періс Хілтон

На початку грудня Періс Хілтон та Картер Реум відсвяткували 5-ту річницю стосунків.

Якось Періс розповідала, що Картер зміг зруйнувати "стіни" в її серці.

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