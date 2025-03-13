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"Якби народ підтримав": Потап визвався представити Молдову на Євробаченні за власний кошт

Тамара Кудрявченко - 13 березня, 11:15

Шоумен Потап, який віднедавна ще й виступає як Slavic Balagan, зізнався, що готовий ощасливити Євробачення своєю участю, але не від України, а від Молдови. 

Про це він заявив під час спілкування з журналісткою в Instagram.

Ба більше, Олексій навіть готовий сам фінансувати поїздку на конкурс, адже, як відомо, Молдова цьогоріч відмовилася від участі саме через брак коштів.

Потап про Євробачення

Молдова, "східноєвропейський артист" Потап готовий представити вас на Євробаченні


"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій живий склад - це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я би із задоволенням представив Молдову на Євробаченні. Я вам навіть інше скажу - Славік Балаган у стані оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання у зв'язку з Євробаченням...", - запевнив артист.

Потап в образі Славік Балаган

Slavic Balagan зазіхає на Євробачення

"У мене навіть є класна пісня, яка називається "Опа", це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями. Обожнюю молдавську, румунську музику і музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли би виступити на Євробаченні, чом би і ні. Якби народ нас підтримав, я думаю, що підтримав би", - сказав Потап.

Можливо, саме тому 43-річний продюсер і скинув 20 кіло, з надією, що його побачить вся Європа на сцені в Швейцарії.

Нагадаємо, цього року Україну на Євробаченні представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray", яку нещодавно оновили спеціально для конкурсу.

Тим часом Потап продовжує намагатися досягти хоч якогось успіху за кордоном, при цьому даючи інтерв'ю журналістам ворожої країни.

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