"Якби народ підтримав": Потап визвався представити Молдову на Євробаченні за власний кошт

Шоумен Потап, який віднедавна ще й виступає як Slavic Balagan, зізнався, що готовий ощасливити Євробачення своєю участю, але не від України, а від Молдови.

Про це він заявив під час спілкування з журналісткою в Instagram.

Ба більше, Олексій навіть готовий сам фінансувати поїздку на конкурс, адже, як відомо, Молдова цьогоріч відмовилася від участі саме через брак коштів.

Молдова, "східноєвропейський артист" Потап готовий представити вас на Євробаченні

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"Я вам хочу сказати чесно, враховуючи, що мій живий склад - це хлопці з Молдови, якби була така можливість, я би із задоволенням представив Молдову на Євробаченні. Я вам навіть інше скажу - Славік Балаган у стані оплатити цю поїздку самостійно. Я знаю, у Молдови були питання у зв'язку з Євробаченням...", - запевнив артист.

Slavic Balagan зазіхає на Євробачення

"У мене навіть є класна пісня, яка називається "Опа", це така квінтесенція всього східноєвропейського, приправлена молдавськими мелодіями. Обожнюю молдавську, румунську музику і музику східноєвропейську, балканську. На такій основі ми могли би виступити на Євробаченні, чом би і ні. Якби народ нас підтримав, я думаю, що підтримав би", - сказав Потап.

Можливо, саме тому 43-річний продюсер і скинув 20 кіло, з надією, що його побачить вся Європа на сцені в Швейцарії.

Нагадаємо, цього року Україну на Євробаченні представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of pray", яку нещодавно оновили спеціально для конкурсу.

Тим часом Потап продовжує намагатися досягти хоч якогось успіху за кордоном, при цьому даючи інтерв'ю журналістам ворожої країни.