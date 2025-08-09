"Найкраща у всьому світі": принцеса Євгенія ніжно привітала свою Бібі з 37-річчям. Фото

Юлія Леськова - 9 серпня, 09:28
Принцеса Євгенія та принцеса Беатріс позують для фото
Фото з Instagram принцеси Євгенії

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія 8-го серпня привітала свою старшу сестру, принцесу Беатріс з 37-річчям та показала спільні фото з нею.

"З днем народження, моя дорога Бібі (вочевидь, так ласкаво Євгенія звертається до сестри, - ред), старша сестричка, найкраща у всьому світі", - написала вона у своєму Instagram. 

Принцеса Євгенія показала фото старшої сестри

Схоже, молодша сестра полюбляє фотографувати старшу


Принцеса Євгенія зі своєю старшою сестрою

Принцеса Євгенія показала архівні фото з сестричкою

Принцеса Євгенія показала свою сестру
Сестрам, вочевидь, разом сумно не буває
Принцеса Беатріс та принцеса Євгенія з мамою

Сестри заселфилися зі своєю мамою, герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон

До речі, Євгенія частенько вітає своїх рідних зі святами милими фото у соцмережах. Так, наприкінці травня вона ніжно звернулася до синочка на його 2-річчя, а також показала романтичні фото з чоловіком на його день народження. 

Нагадаємо, минулого року сестри-принцеси потусили на вечірці відомої співачки у стильних луках. 

