"Найкраща у всьому світі": принцеса Євгенія ніжно привітала свою Бібі з 37-річчям. Фото

Фото з Instagram принцеси Євгенії

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія 8-го серпня привітала свою старшу сестру, принцесу Беатріс з 37-річчям та показала спільні фото з нею.

"З днем народження, моя дорога Бібі (вочевидь, так ласкаво Євгенія звертається до сестри, - ред), старша сестричка, найкраща у всьому світі", - написала вона у своєму Instagram.

Схоже, молодша сестра полюбляє фотографувати старшу

Принцеса Євгенія показала архівні фото з сестричкою

Сестрам, вочевидь, разом сумно не буває

Сестри заселфилися зі своєю мамою, герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон

До речі, Євгенія частенько вітає своїх рідних зі святами милими фото у соцмережах. Так, наприкінці травня вона ніжно звернулася до синочка на його 2-річчя, а також показала романтичні фото з чоловіком на його день народження.

Нагадаємо, минулого року сестри-принцеси потусили на вечірці відомої співачки у стильних луках.