Принцеси Беатріс та Євгенія з чоловіками засвітилися на "Формулі-1" у Бахрейні. Фото
Принцеси Йоркські, Беатріс та Євгенія 13-го квітня відвідали Гран-прі "Формули-1" у Бахрейні.
Фото себе з коханою поділився Insta-сторіс чоловік Беатріс, Едоардо Мапеллі Моззі. Запостив він і кадр зі своячкою Євгенією - усміхнену принцесу за плечі обіймає її чоловік Джек Бруксбенк.
Для появи на автоперегонах жінки вбралися в елегантний кежуал: Беатріс була в сукні з графічним принтом від Sezane, яка коштує 335 доларів, а Євгенія - в темнозеленій від Reformation за $260.
Як відомо, 36-річна Беатріс і 35-річна Євгенія - не лише сестри, а і дуже близькі подружки. Принцеси мають по двійко діток: у старшої дівчатка: 3-річна Сієнна та майже 3-місячна Атіна, а в молодшої хлопчаки: 4-річний Огаст та Ернест, якому в травні буде 2.
Нагадаємо, Атіна з'явилася на світ передчасно. Нещодавно Беатріс показалася з донечкою в глянці та поділилася власним досвідом.
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