Принцеса Євгенія на королівських перегонах покрасувалася у червоному міді та капелюшку за $1000. Фото

Юлія Леськова - 22 червня, 15:47

Онука королеви Єлизавети ІІ, принцеса Євгенія разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Джеком Бруксбенком відвідала кінні перегони Royal Ascot 2025.

Для події Євгенія одягнула червону сукню довжини міді з круглим вирізом на грудях від бренду WHISTLES за 399 доларів, в тон до сукні принцеса одягнула й капелюшок від Emily-London Headwear за 1070 доларів.

Свій образ вона доповнила бежевою шкіряною сумочкою бренду m2malletier та босоніжками на підборах у тон до сумки від Aquazzura за 870 доларів. 

Її чоловік на подію прийшов у чорному фраку, циліндрі та краватці, яка чудово гармоніювала з яскравою сукнею його дружини. 


Принцеса Євгенія зі своїм чоловіком Джеком на фото

Принцеса Євгенія мала приголомшливий вигляд на кінних перегонах

Фото Getty Images

Нагадаємо, наприкінці травня у родині принцеси Євгенії було свято - день народження молодшого сина Ернеста. Хлопчику виповнилося 2 роки. 

До речі, у подружжя є ще й старший син: 4-річний Огаст. 

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