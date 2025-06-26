Пріянка Чопра в атласній сукні без бюстгальтера оголила спину на кінопрем'єрі

Індійська актриса Пріянка Чопра 25-го червня відвідала світову прем'єру свого нового фільму "Голови держав", для якої обрала сукню зі срібного атласу від Ralph Lauren.

Модель наробила фото у нью-йоркському театрі Alice Tully Hall для свого Instagram.

Чопра позувала у максі-сукні, яка своїм вирізом-халтером та мінімалістичним кльошем нагадувала 90-ті. До того ж, під тонкою тканиною не було бюстгальтера.

Пріянка обрала блискучу сукню простого фасону, але з оголеною спиною

Фасони з 90-х знову в моді

Акторка доповнила свій лук діамантовими сережками, а на її голові було гладко зачесане волосся.

На деяких фото незахищені білизною груди актриси виглядали доволі пікантно

Актриса роздавала автографи і світила оголеною спиною

Нагадаємо, 42-річна Чопра має 3-річну доньку від співака і актора Ніка Джонаса, з яким вона частенько позує на червоних хідниках.

Якось пару у стильних чорних луках бачили на побаченні у Нью-Йорку.