Пріянка Чопра в атласній сукні без бюстгальтера оголила спину на кінопрем'єрі

Тамара Кудрявченко - 26 червня, 15:30
Актори фільму Голови держав

Чопра із колегами по фільму "Голови держав" Ідрісом Ельбою та Джоном Сіною

Фото з Instagram

Індійська актриса Пріянка Чопра 25-го червня відвідала світову прем'єру свого нового фільму "Голови держав", для якої обрала сукню зі срібного атласу від Ralph Lauren.

Модель наробила фото у нью-йоркському театрі Alice Tully Hall для свого Instagram.

Чопра позувала у максі-сукні, яка своїм вирізом-халтером та мінімалістичним кльошем нагадувала 90-ті. До того ж, під тонкою тканиною не було бюстгальтера. 


Пріянка Чопра в атласній сукні

Пріянка обрала блискучу сукню простого фасону, але з оголеною спиною

Чопра позує біля вікна

Фасони з 90-х знову в моді

Акторка доповнила свій лук діамантовими сережками, а на її голові було гладко зачесане волосся. 

На деяких фото незахищені білизною груди актриси виглядали доволі пікантно

На деяких фото незахищені білизною груди актриси виглядали доволі пікантно

Пріянка Чопра на прем'єрі фільму Heads of State
Актриса роздавала автографи і світила оголеною спиною

Актриса роздавала автографи і світила оголеною спиною

Нагадаємо, 42-річна Чопра має 3-річну доньку від співака і актора Ніка Джонаса, з яким вона частенько позує на червоних хідниках. 

Якось пару у стильних чорних луках бачили на побаченні у Нью-Йорку. 

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