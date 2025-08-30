Раміна у вушках Мінні Маус та у луці від українських брендів показала вікенд у Парижі
Блогерка Раміна Есхакзай гайнула на вікенд до Парижа та поділилася фото з відпочинку.
Раміна показалася у вушках Мінні Маус, попозувала на тлі Ейфелевої вежі та коло скляної піраміди Лувру.
До речі, блогерка похвалилася, що гуляла Парижем в одязі від українських брендів й отримала чимало компліментів від місцевих мешканок.
