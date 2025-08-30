Раміна у вушках Мінні Маус та у луці від українських брендів показала вікенд у Парижі

Раміна показала фото з Парижу
Фото з Instagram Раміни

Блогерка Раміна Есхакзай гайнула на вікенд до Парижа та поділилася фото з відпочинку. 

Раміна показалася у вушках Мінні Маус, попозувала на тлі Ейфелевої вежі та коло скляної піраміди Лувру. 

До речі, блогерка похвалилася, що гуляла Парижем в одязі від українських брендів й отримала чимало компліментів від місцевих мешканок. 


Раміна Есхакзай попозувала для фото

Здається, блогерка завітала у Діснейленд

Раміна Есхакзай показалася поко Лувру
Цей лук, за словами Раміни, високо оцінили парижанки
Раміна показалася у Парижі

Класичне фото з поїздки до столиці Франції

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай показала свої активні вихідні. 

Також вона якось розповідала про свої стосунки з військовим та реакцію на хейт. 

