Раміна у вушках Мінні Маус та у луці від українських брендів показала вікенд у Парижі

Фото з Instagram Раміни

Блогерка Раміна Есхакзай гайнула на вікенд до Парижа та поділилася фото з відпочинку.

Раміна показалася у вушках Мінні Маус, попозувала на тлі Ейфелевої вежі та коло скляної піраміди Лувру.

До речі, блогерка похвалилася, що гуляла Парижем в одязі від українських брендів й отримала чимало компліментів від місцевих мешканок.

Здається, блогерка завітала у Діснейленд

Цей лук, за словами Раміни, високо оцінили парижанки

Класичне фото з поїздки до столиці Франції

