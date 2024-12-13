"Буває і таке": Раміна в декольтованій сукні та на підборах здивувала незвичним для неї образом
Блогерка Раміна Есхакзай, яка здебільшого обирає у стилі кежуал, поекспериментувала з образами.
Цього разу 32-річна учасниця 5-го сезону "Холостяка" вбралася в елегантну сукню та попозувала на підборах.
"Раз на декілька років буває і таке", - написала Раміна.
Нагадаємо, нині Раміна перебуває у стосунках з військовим. Раніше вона розказувала, як закрутився роман та як проходять їхні зустрічі.
А ще блогерка відверто зізналася, чи хотіла б від нього дітей.
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