"Буває і таке": Раміна в декольтованій сукні та на підборах здивувала незвичним для неї образом

Блогерка Раміна Есхакзай, яка здебільшого обирає у стилі кежуал, поекспериментувала з образами.

Цього разу 32-річна учасниця 5-го сезону "Холостяка" вбралася в елегантну сукню та попозувала на підборах.

"Раз на декілька років буває і таке", - написала Раміна.

Реклама:

До речі, на початку повномасштабного вторгнення Раміна перебувала у своїй найбільшій вазі відео mariya.bulannaya

Незвично бачити блогерку в такому луці

І хоча у такій відкритій сукні Раміна виглядає дуже впевнено, блогерка з тих, хто впродовж року зазнає постійних коливань у вазі і бореться з цим

Востаннє в такому луці Раміну можна було побачити хіба що на "Холостяку"

Нагадаємо, нині Раміна перебуває у стосунках з військовим. Раніше вона розказувала, як закрутився роман та як проходять їхні зустрічі.

А ще блогерка відверто зізналася, чи хотіла б від нього дітей.