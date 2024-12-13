"Буває і таке": Раміна в декольтованій сукні та на підборах здивувала незвичним для неї образом

Марія Мельник 13 грудня, 11:00
Раміна на заході
фото з Instagram

Блогерка Раміна Есхакзай, яка здебільшого обирає у стилі кежуал, поекспериментувала з образами.

Цього разу 32-річна учасниця 5-го сезону "Холостяка" вбралася в елегантну сукню та попозувала на підборах.

"Раз на декілька років буває і таке", - написала Раміна.


Раміна в сукні з декольте

До речі, на початку повномасштабного вторгнення Раміна перебувала у своїй найбільшій вазі

відео mariya.bulannaya
Раміна в декольтованій сукні

Незвично бачити блогерку в такому луці

Раміна в пальчатках і сукні

І хоча у такій відкритій сукні Раміна виглядає дуже впевнено, блогерка з тих, хто впродовж року зазнає постійних коливань у вазі і бореться з цим

Востаннє в такому луці Раміну можна було побачити хіба що на Холостяку

Востаннє в такому луці Раміну можна було побачити хіба що на "Холостяку"

Нагадаємо, нині Раміна перебуває у стосунках з військовим. Раніше вона розказувала, як закрутився роман та як проходять їхні зустрічі.

А ще блогерка відверто зізналася, чи хотіла б від нього дітей.

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