Раміна у романтичному топі та спідничці показала, якою бачить її коханий

Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка поки тримає в таємниці особу свого бойфренда-військового, поділилася кількома фото, зробленими ним.

Коханий дівчини зазнімкував її на відпочинку. Судячи з краєвиду, пара обрала Мальдіви.

Бойфренд Раміни назнімав їй фотоконтенту для соцмереж

33-річна Раміна позувала своєму хлопцеві, вбрана в ніжно-рожевий топ із драпіруванням, демонструючи голі плечі, та легкій білій спідничці.

Сподіваємося, блогерка не насварила коханого за завалений горизонт

"Його очима", - коротко підписала вона світлини.

Дівчина позувала в легкому та романтичному луці

То закохані відпочивають на Мальдівах?

Нагадаємо, торік Есхакзай розповідала, як починалися їхні стосунки. Як відомо, зірка та її Супергерой, який, подейкують, служить у Третій штурмовій, уже не вперше виїжджають разом за кордон.



