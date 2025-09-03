Раміна у романтичному топі та спідничці показала, якою бачить її коханий
Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка поки тримає в таємниці особу свого бойфренда-військового, поділилася кількома фото, зробленими ним.
Коханий дівчини зазнімкував її на відпочинку. Судячи з краєвиду, пара обрала Мальдіви.
33-річна Раміна позувала своєму хлопцеві, вбрана в ніжно-рожевий топ із драпіруванням, демонструючи голі плечі, та легкій білій спідничці.
"Його очима", - коротко підписала вона світлини.
Нагадаємо, торік Есхакзай розповідала, як починалися їхні стосунки. Як відомо, зірка та її Супергерой, який, подейкують, служить у Третій штурмовій, уже не вперше виїжджають разом за кордон.
