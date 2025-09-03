Раміна у романтичному топі та спідничці показала, якою бачить її коханий

Марія Ткаченко - 3 вересня, 15:30
Раміна
Фото з Instagram Раміни

Блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай, яка поки тримає в таємниці особу свого бойфренда-військового, поділилася кількома фото, зробленими ним.

Коханий дівчини зазнімкував її на відпочинку. Судячи з краєвиду, пара обрала Мальдіви.

Раміна Есхакзай

Бойфренд Раміни назнімав їй фотоконтенту для соцмереж


33-річна Раміна позувала своєму хлопцеві, вбрана в ніжно-рожевий топ із драпіруванням, демонструючи голі плечі, та легкій білій спідничці. 

Раміна в інстаграм

Сподіваємося, блогерка не насварила коханого за завалений горизонт

"Його очима", - коротко підписала вона світлини.

Блогерка Раміна

Дівчина позувала в легкому та романтичному луці

Раміна на Мальдівах
То закохані відпочивають на Мальдівах?

То закохані відпочивають на Мальдівах?

Нагадаємо, торік Есхакзай розповідала, як починалися їхні стосунки. Як відомо, зірка та її Супергерой, який, подейкують, служить у Третій штурмовій, уже не вперше виїжджають разом за кордон.

