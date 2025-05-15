"Аделька теж вітає": Ребрик зазнімкувала 1-річну доню в вишиванковому луці. Фото
Молодша донечка акторки Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого, 1-річна Аделіна поки не розуміє, яким важливим для кожного українця є День вишиванки. Та це не заважає крихітці порадіти святу та покрасуватися в вишиванковому луці.
Ошатну Адель зіркова мама зазнімкувала для Instagram.
"Аделька теж вітає всіх із днем вишиванки", - написала Ліля.
Нагадаємо, це не єдина вишиванка в колекції Аделіни. На Великдень у дівчинки був фемілі-лук із мамою і старшими сестрами, Діаною та Поліною.
Як відомо, в перший рік життя Аделіни Лілія щомісяця влаштовувала їй маленьку святкову фотосесію з тортиком. Кожного разу для наймолодшої Дикою підбирали новий стильний лук.
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