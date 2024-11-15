"Майже 10 кіло щастя": Ребрик із урочистої нагоди показала молодшу доню в стильному total black. Відео
15-го листопада молодшій донечці телеведучої та акторки Лілії Ребрик і хореографа Андрія Дикого, Аделіні виповнилося 8 місяців.
Не зраджуючи традицію символічно відзначати кожну таку віху, зіркова мама ошатно вбрала малу і влаштувала їй фотосесію з бенто-тортиком.
"Lady in black. Обожнюю цю красуню - ці майже 10 кг щастя! Вже стає на ноги, "мамкає", повзає на всю та сидить як королева))). Ну як так швидко?!", - написала 43-річна Ліля в Instagram, опублікувавши відео.
"А ще продовжується блокбастер на тему "скуштуй торт"! Далі буде… Адель все ближче і ближче підбирається до смаколика. Її наполегливість та вміння знайти підхід - вражають!", - похвалилася телезірка.
До речі, у коментарях дехто з підписниць Лілі не забарився обуритися, мовляв, нащо одягати дитину в чорне.
Нагадаємо, Ребрик зазвичай до таких вказівок ставиться з іронією. Зірка "визнала" провину за те, що не порадилася з підписниками, перш ніж обрати ім'я доньці.
Як відомо, в Лілії з Андрієм є ще дві старші доні - Діана і Поліна.
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