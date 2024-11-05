"Часи суцільних контрастів": Ребрик у картатому пальтечку попозувала для фото і поділилася листопадовими думками

Марія Ткаченко 5 листопада, 10:00
Лілія Ребрик
Фото з Instagram Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик попозувала для атмосферних осінніх фото, додавши у свій образ барв за рахунок яскравого картатого пальта.

43-річна зірка поміркувала про те, яким контрастним нині відчувається життя.

Ліліана Ребрик

Зірка в соцмережі поділилася осіннім мініфотосетом

Фото Наталії Царук

"Тут тривоги, тут шахеди, а тут — надзвичайно різнобарвна осінь, яка прям милує око. Тут зуби лізуть у молодшої, тут зйомки, ефіри. Спиш погано, їси мало, але холодними ранками тепер якось особливо ароматно пахне кава", - написала Ліля в Instagram.

Акторка Лілія Ребрик

Попри все, Ліля насолоджується прекрасними миттєвостями лостопада

"Живемо в часи суцільних контрастів. Де поруч смерть і життя. Де твої проблеми здаються дрібницями на тлі всього, що навколо. Де надзвичайно красива осінь і так по-особливому ароматно пахне кава, де знаєш ціну кольорам і вмієш усміхатися, попри все. Що Ви відчуваєте цього листопада?", - поцікавилася вона.

Телеведуча Ребрик

Телезірка замислилася про те, як нині відчувається життя

Як відомо, молодша донечка Лілії та її чоловіка Андрія Дикого, 7-місячна Аделіна днями вперше промовила "мама".

Нагадаємо, раніше Ребрик ділилася, з чим у неї асоціюється осінь.

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Лілія Ребрик
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