"Я - вогонь. Вона - вогніще": Ребрик помилувалася 6-річною донькою в дорослому прикиді. Фото
Схоже, телеведучій та акторці Лілії Ребрик уже пора готуватися до того, що вбрання та аксесуари з її шафки в шість рук стануть тягати троє юних модниць - її доньки.
Середня, 6-річна Поліна вже приміряла один лук зіркової мами. Яскравим фотоколажем Ліля не могла не поділитися в Instagram.
"Ні, ну це фото має залишитися тут! Цей погляд, ця поза. Просто дивлюсь - і сама в шоці!!!", - зізналася Ребрик.
"Це – моя маленька Поля і така вже доросла… Така цікава! Така ні на кого не схожа! Хоча… може, ми все ж таки схожі? Ну хоча б трішечки. Я - вогонь. Вона - вогніще", - написала зірка.
Як відомо, старшій доньці Ребрик та її чоловіка, хореографа Андрія Дикого, Діані 12 років, а молодшій, Аделіні - 7 місяців. Якось зіркова мама загадала своїм підписникам фотозагадку, показавши дівчаток приблизно в одному віці та одній і тій самій одежині.
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