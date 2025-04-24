75-річний Річард Гір з дружиною та сином не від неї з'явився на світському заході. Фото

Американський актор Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою попозували на хіднику City Harvest Gala у Нью-Йорку.

75-річний Річард з'явився на урочистому заході у класичному темному костюмі й сорочці, а його 42-річна кохана обрала синю сукню з V-подібним вирізом і квітковими деталями від Costarellos.

Також до подружжя приєднався Гомер, 25-річний син актора від попереднього шлюбу з Кері Ловелл.

Актор ніжно обіймав свою дружину протягом вечора Фото Getty Images

Первісток Гіра також вдягнув ошатний костюм Фото Getty Images

Як відомо, парочка побралась у 2018-му. Разом Алехандра і Річард виховують 12-річного Альберта, дитину Сільви від колишнього чоловіка, а також двох спільних синів: 6-річного Александра і 5-річного Джеймса.

Подружжя часто з'являється на червоних доріжках і тішить своїми милими моментами на світських заходах. Також Алехандра любить показувати спільні спогади з Річардом. А нещодавно вона ніжно вітала чоловіка з Днем батька.