75-річний Річард Гір з дружиною та сином не від неї з'явився на світському заході. Фото

Карина Тімкова - 24 квітня, 13:30

Американський актор Річард Гір разом зі своєю дружиною Алехандрою Сільвою попозували на хіднику City Harvest Gala у Нью-Йорку.

75-річний Річард з'явився на урочистому заході у класичному темному костюмі й сорочці, а його 42-річна кохана обрала синю сукню з V-подібним вирізом і квітковими деталями від Costarellos.

Також до подружжя приєднався Гомер, 25-річний син актора від попереднього шлюбу з Кері Ловелл.

Річард Гір з дружиною попозував на світській вечірці

Актор ніжно обіймав свою дружину протягом вечора

Фото Getty Images
Річард Гір із сином і дружиною показався на хіднику

Первісток Гіра також вдягнув ошатний костюм

Фото Getty Images

Як відомо, парочка побралась у 2018-му. Разом Алехандра і Річард виховують 12-річного Альберта, дитину Сільви від колишнього чоловіка, а також двох спільних синів: 6-річного Александра і 5-річного Джеймса.

Подружжя часто з'являється на червоних доріжках і тішить своїми милими моментами на світських заходах. Також Алехандра любить показувати спільні спогади з Річардом. А нещодавно вона ніжно вітала чоловіка з Днем батька.

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