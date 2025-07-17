Бій подушками, смаколики і розваги: Рікі Мартін показався з дітьми під час подорожі Європою. Фото
53-річний пуерториканський співак Рікі Мартін поділився спогадами з відпочинку в Іспанії та Швеції.
У своєму Instagram артист опублікував добірку фото, на яких зображено розваги з його дітьми, 6-річною Люсією і 5-річним Ренном. Родина насолодилася трапезою в закладі у Стокгольмі та побавилася в готельному номері.
"Таке життя останнім часом. Сім'я і подорожі", — підписав він допис.
Нагадаємо, молодші діти Мартіна народилися від сурогатних матерів у шлюбі з його колишнім чоловіком, художником Джваном Йосефом. Попри розлучення, вони спільно виховують спадкоємців.
Співак чимало часу приділяє вихованню дітей та частенько показує їхні сімейні розваги. А якось він навіть приходив у школу на захід дочки.
Також Рікі є батьком двох старших синів-близнюків, 16-річних Матео і Валентино. З ними артист також любить весело проводити час.