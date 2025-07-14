Усміхнена Різатдінова заселфилася з сином та розказала, чому ним пишається
Гімнастка Ганна Різатдінова у Insta-сторіс поділилася свіжим селфі зі своїм 7-річним сином Романом.
Судячи з мокрого волосся хлопчика і крапель на його обличчі, вони разом відпочивали десь коло водойми чи басейну.
"Нарешті побачилися з моїм. Рома витримав спортивний збір з командою "Динамо", навіть не просився забрати додому. Пишаюсь", - написала зіркова мама.
Нагадаємо, батько хлопчика, екснардеп Олександр Онищенко з сином не спілкується. Різатдінова нещодавно пояснила, що скаже Ромі, коли той про нього запитає. Також Аня говорила про те, як її змінило материнство і чи хоче вона ще дітей.
"У світі повно дурнів з дипломом": Різатдінова посвітила пружним пресом і пояснила, що помагає звернути гори. Відео
Різатдінова похвалилася спортивним досягненням 7-річного сина. Фото
"Тому що так красивіше": Різатдінова показала, яку зачіску зробив їй син
Різатдінова з 7-річним сином показала руханку для бадьорості та настрою. Відео
"Не думаю, що несе якусь загрозу": Різатдінова про свою маму, яка обіймає високу посаду в окупованому Криму