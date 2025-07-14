Усміхнена Різатдінова заселфилася з сином та розказала, чому ним пишається

Гімнастка Ганна Різатдінова у Insta-сторіс поділилася свіжим селфі зі своїм 7-річним сином Романом.

Судячи з мокрого волосся хлопчика і крапель на його обличчі, вони разом відпочивали десь коло водойми чи басейну.

"Нарешті побачилися з моїм. Рома витримав спортивний збір з командою "Динамо", навіть не просився забрати додому. Пишаюсь", - написала зіркова мама.

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Нагадаємо, батько хлопчика, екснардеп Олександр Онищенко з сином не спілкується. Різатдінова нещодавно пояснила, що скаже Ромі, коли той про нього запитає. Також Аня говорила про те, як її змінило материнство і чи хоче вона ще дітей.