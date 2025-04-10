Наречена Стейтема у бікіні блиснула струнким тілом у фотосесії з британським тенісистом. Фото

Наречена актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі знялася для рекламного кампейну бренду Burberry.

В рамках фотосесії 37-річна зірка представила різноманітні пляжні луки. Спочатку Розі у купальнику і топі попозувала на яхті.

На інших кадрах вона знімалася з британським тенісистом Джеком Дрейпером. Разом вони навіть стрибнули у воду для ефектного відео.

Модель похизувалася стрункою талією і пласким животом Фото Drew Vickers

Наречена Стейтема у компанії британського спортсмена представила пляжну колекцію

Хантінгтон-Вайтлі, як і завжди, виглядає ефектно в бікіні

Зірка подарувала шанувальникам млосний погляд

Розі полюбляє носити елегантні вбрання та вишукані луки на модні заходи. Навіть у себе вдома модель виглядає дуже стильно. До речі, не так давно вона повернулася на подіум вперше за 10 років.

Нещодавно Джейсон Стейтем у компанії коханої знявся у затишній зйомці. Також пара має двох дітей: 7,5-річного Джека і 3-річну Ізабеллу.