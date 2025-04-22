Стейтем із нареченою влаштували великодні розваги дітям і показали їхні рідкісні фото

Наречена 57-річного актора Джейсона Стейтема, британська супермодель Розі Хантінгтон-Вайтлі показала рідкісні фото їхніх дітей з нагоди свята.

У своїх Insta-сторіс 38-річна знаменитість опублікувала спогади з Великодня. 7,5-річний Джек і 3-річна Ізабелла погралися з аніматором в образі кролика на свіжому повітрі.

У нащадків Стейтема були святкові кошики та великодні яйця. Їхні обличчя, як і завжди, зіркові батьки повністю не показали.

Дітям влаштували веселі розваги на Великдень Фото instagram

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Ізабелла показалася в обіймах великоднього кролика

Нащадки пари погралися на свіжому повітрі з нагоди свята

Також Розі показала милий декор у їхньому домі

Як відомо, пара оберігає приватність своїх дітей, але інколи ділиться їхніми спільними моментами. Якось вони показувалися на сімейному відпочинку на яхті.

Розі й Джейсон заручені вже багато років, а нещодавно інсайдер розкрив їхні плани на весілля. А ще закохані позували у ніжній фотосесії та робили романтичні селфі.