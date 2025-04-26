"Хочеться бути з тобою завжди нерозлучно": Руслана рідкісним фото привітала тата з 76-річчям

Фото з Instagram Руслани

51-річна співачка Руслана ніжно звернулася до свого батька Степана та привітала його з 76-річчям рідкісним фото.

"Найдорожчий у всьому всесвіті, мій любий Татусеньку! З Днем народження Цей день для мене особливий! Без цього дня не було б мене! Ти дав мені цей світ! І Твоя любов зробила мене найсильнішою!" - написала співачка.

Руслана також процитувала молитву. якою молиться за батька.

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"Я з тобою кожну мить, щодня і щоночі, Ти у моїх думках і молитвах. Одне залишається для мене незмінним від дитинства — так хочеться бути з тобою більше і завжди нерозлучно!" - додала вона.

Руслана замилувала селфі зі своїм татом

Зірка також пообіцяла батьку піднятися разом на Говерлу.

"Ми обов’язково піднімемося з тобою на Говерлу, Писаний Камінь, Хом’як, Вухате Каміння! Пройдемо Чорногірським хребтом! Із ночівлею в наметі та приготуванням їжі просто в горах. Це моя мрія, і я хочу нині саме цю трію подарувати тобі! Нехай це здійсниться — цього літа, цього року. Я люблю тебе… безмежно… Я пишаюся тобою! Я щаслива, що я подібна на тебе. Що в мені є частинка тебе. Я бережу тебе у своєму серці", - зазначила Руслана.

На початку січня Руслана ніжними словами вітала з днем народження свою маму.

А наприкінці грудня співачка з чоловіком відсвяткували 29-ту річницю шлюбу.