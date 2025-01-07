"Нема нічого, що би перерізало між нами пуповину": Руслана замилувала фанів фото з мамою-іменинницею
Співачка Руслана Лижичко привітала з 75-річчям свою маму Ніну Аркадіївну, поділившись у Instagram ніжними фото з нею.
"Мам! Я вітаю Тебе з твоїм Днем! Тобі 75, але це не про Тебе!", - запевнила зірка.
"Ти завжди драйвова! Ти завжди світишся. Нема нічого, щоби перерізало між нами пуповину. Ми - одне ціле! Так було! Так є! І так буде завжди", - пообіцяла 51-річна Руслана.
Нагадаємо, як розказувала нещодавно артистка, її мама вважає, що донька лишається такою самою, якою була в 5-му класі. Як відомо, Руслана, в якої було багато невдалих спроб екстракорпорального запліднення, не полишає надії на те, що колись зробить Ніну Аркадіївну бабусею.
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