"Нема нічого, що би перерізало між нами пуповину": Руслана замилувала фанів фото з мамою-іменинницею

Співачка Руслана Лижичко привітала з 75-річчям свою маму Ніну Аркадіївну, поділившись у Instagram ніжними фото з нею.

"Мам! Я вітаю Тебе з твоїм Днем! Тобі 75, але це не про Тебе!", - запевнила зірка.

Руслана привітала свою найріднішу з ювілеєм

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"Ти завжди драйвова! Ти завжди світишся. Нема нічого, щоби перерізало між нами пуповину. Ми - одне ціле! Так було! Так є! І так буде завжди", - пообіцяла 51-річна Руслана.

Шанувальники співачки в коментарях захоплюються красою її мами та приєднуються до привітань

Пані Ніні 75

Нагадаємо, як розказувала нещодавно артистка, її мама вважає, що донька лишається такою самою, якою була в 5-му класі. Як відомо, Руслана, в якої було багато невдалих спроб екстракорпорального запліднення, не полишає надії на те, що колись зробить Ніну Аркадіївну бабусею.



