Сабріна Карпентер у міні з мереживом грайливо попозувала у ванній з нагоди 26-річчя. Фото

Американська співачка та актриса Сабріна Карпентер, життєпис якої нещодавно оповідав ТаблоID, 11 травня відсвяткувала своє 26-річчя.

З цієї нагоди власниця Grammy опублікувала сонячні фото, зроблені у вінтажній ванній кімнаті. Вона позувала в жовтій сукенці в цятку з блакитним мереживом.

"Вже 26 років, як жарти не приземляються", — підписала фото зірка, яка відома своїм пікантним гумором.

Якщо придивитися, то можна помітити спіднє, що висить на ванній Фото instagram

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Карпентер обожнює моду, а її концертна зачіска навіть стала трендовою. Минулого тижня співачка посвітила оголеними ніжками на Met Gala 2025.

Щодо особистого життя, то нещодавно Сабріна порвала з ірландським актором Баррі Кеоганом через його ймовірну зраду. А до цього вона зустрічалася з Шоном Мендесом та з колишнім співачки Олівії Родріґо, через що отримувала критику. Інші цікаві факти про знаменитість згадував ТаблоID у своєму матеріалі.