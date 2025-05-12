Сабріна Карпентер у міні з мереживом грайливо попозувала у ванній з нагоди 26-річчя. Фото

Карина Тімкова - 12 травня, 16:00

Американська співачка та актриса Сабріна Карпентер, життєпис якої нещодавно оповідав ТаблоID, 11 травня відсвяткувала своє 26-річчя.

З цієї нагоди власниця Grammy опублікувала сонячні фото, зроблені у вінтажній ванній кімнаті. Вона позувала в жовтій сукенці в цятку з блакитним мереживом.

"Вже 26 років, як жарти не приземляються", — підписала фото зірка, яка відома своїм пікантним гумором.

Сабріна Карпентер попозувала у коротенькій сукні у ванній кімнаті

Якщо придивитися, то можна помітити спіднє, що висить на ванній

Фото instagram

Сабріна Карпентер у міні з мережива повигиналась у ванній

Співачка елегантно продемонструвала свої спокусливі вигини

Сабріна Карпентер у яскравому міні ефектно попозувала у ванній

Авторка хітів доповнила свій лук ніжними туфлями і хвилястою укладкою

Сабріна Карпентер показала, як минув її день народження

Зірці подарували тортик у стильному оформленні

Карпентер обожнює моду, а її концертна зачіска навіть стала трендовою. Минулого тижня співачка посвітила оголеними ніжками на Met Gala 2025.

Щодо особистого життя, то нещодавно Сабріна порвала з ірландським актором Баррі Кеоганом через його ймовірну зраду. А до цього вона зустрічалася з Шоном Мендесом та з колишнім співачки Олівії Родріґо, через що отримувала критику. Інші цікаві факти про знаменитість згадував ТаблоID у своєму матеріалі.

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