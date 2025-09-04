"Я закохався": Салем романтично вкусив руки незнайомки і натякнув на нові стосунки
Ведучий і військовослужбовець Даніель Салем, схоже, натякнув на нові стосунки.
На сторінці в Instagram він опублікував романтичне і водночас кумедне відео з незнайомкою.
У ролику дівчина ніжно торкалася обличчя ведучого, а він у відповідь кусав її за пальці.
"Здається, я закохався", - підписав відео військовий.
Нагадаємо, Салем раніше був одружений. Ведучий має дев’ятирічну доньку Луну, яка разом із матір’ю проживає за кордоном.
Цікаво, що ведучому неодноразово приписували роман зі співачкою Lida Lee. До речі, у березні вони з’явилися на публіці у схожих вбраннях з однаковими написами.
