"Ростемо одне з одним": Салем розповів, як проводить час з 10-річною дочкою і про які професії вона мріє

Колишній ресторатор, телеведучий та військовий Даніель Салем, біографію якого нещодавно описував ТаблоID, поділився, як підтримує зв'язок зі своєю 10-річною донькою Санта-Луною.

З початку повномасштабної війни дівчинка мешкає за кордоном разом із матір'ю, тож зустрічі з батьком для неї справжнє свято.

Під час зйомок шоу "Я люблю Україну" 41-річний Салем розповів, як проводить час із дівчинкою, коли їм вдається побачитися. Він зізнався, що зазвичай ці дні дуже насичені, адже вони намагаються встигнути все й одразу.

З мамою своєї дочки ведучий розлучився перед початком повномасштабного вторгнення Фото instagram

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"Ми бачимося двічі на рік і це завжди зранку до ночі. Ми ходимо на атракціони, подорожуємо Україною, відвідуємо родичів, зустрічаємося з друзями. Неважливо, як ми проводимо час, головне, що ми постійно разом, відкриваємося одне одному, ростемо одне з одним", — поділився Даніель.

Зірковий тато додав, що донька уважно стежить за всіма його проєктами, переглядає телешоу з його участю та читає публікації у соцмережах. Саме для неї, за словами знаменитості, він і веде свій Instagram:

"Я веду свій Instagram для неї. Це така собі пам'ятка, щоб коли я помру, за мною залишився Instagram. Луна завжди зможе зайти подивитися, яким був її тато".

Дівчинка любить розважатися з татком Кадр з instagram

Що ж до самої Луни, то вона мріє про велику сцену, хоча з професією поки що не визначилася. Салем каже, що її інтереси змінюються дуже швидко — сьогодні вона хоче бути акторкою, завтра вже музиканткою або дослідницею космосу:

"У неї є мрія стати зіркою, але ще вона хоче стати скрипалькою, астронавткою, хоче танцювати, зніматися в кіно. Як тільки вона побачить щось нове, з кимось познайомиться, одразу хоче таку ж професію. І це нормально, мені це подобається. Їй 10 років, у неї ще все життя попереду".

Даніель поділився мріями своєї 10-річної дитини Фото instagram

Зі своєю ексдружиною Марією військовий прожив 17 років. Після розлучення вони ділили спільне майно. Також Даніель розповідав, в яких стосунках з колишньою зараз знаходиться. Ще телеведучий показував свої розваги з Луною та як вчив її самоповазі.

До речі, Салема підозрюють у романі з відомою співачкою. А якось він ділився, що мріє всиновити дитину.