"Ростемо одне з одним": Салем розповів, як проводить час з 10-річною дочкою і про які професії вона мріє
Колишній ресторатор, телеведучий та військовий Даніель Салем, біографію якого нещодавно описував ТаблоID, поділився, як підтримує зв'язок зі своєю 10-річною донькою Санта-Луною.
З початку повномасштабної війни дівчинка мешкає за кордоном разом із матір'ю, тож зустрічі з батьком для неї справжнє свято.
Під час зйомок шоу "Я люблю Україну" 41-річний Салем розповів, як проводить час із дівчинкою, коли їм вдається побачитися. Він зізнався, що зазвичай ці дні дуже насичені, адже вони намагаються встигнути все й одразу.
"Ми бачимося двічі на рік і це завжди зранку до ночі. Ми ходимо на атракціони, подорожуємо Україною, відвідуємо родичів, зустрічаємося з друзями. Неважливо, як ми проводимо час, головне, що ми постійно разом, відкриваємося одне одному, ростемо одне з одним", — поділився Даніель.
Зірковий тато додав, що донька уважно стежить за всіма його проєктами, переглядає телешоу з його участю та читає публікації у соцмережах. Саме для неї, за словами знаменитості, він і веде свій Instagram:
"Я веду свій Instagram для неї. Це така собі пам'ятка, щоб коли я помру, за мною залишився Instagram. Луна завжди зможе зайти подивитися, яким був її тато".
Що ж до самої Луни, то вона мріє про велику сцену, хоча з професією поки що не визначилася. Салем каже, що її інтереси змінюються дуже швидко — сьогодні вона хоче бути акторкою, завтра вже музиканткою або дослідницею космосу:
"У неї є мрія стати зіркою, але ще вона хоче стати скрипалькою, астронавткою, хоче танцювати, зніматися в кіно. Як тільки вона побачить щось нове, з кимось познайомиться, одразу хоче таку ж професію. І це нормально, мені це подобається. Їй 10 років, у неї ще все життя попереду".
Зі своєю ексдружиною Марією військовий прожив 17 років. Після розлучення вони ділили спільне майно. Також Даніель розповідав, в яких стосунках з колишньою зараз знаходиться. Ще телеведучий показував свої розваги з Луною та як вчив її самоповазі.
До речі, Салема підозрюють у романі з відомою співачкою. А якось він ділився, що мріє всиновити дитину.