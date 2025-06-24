Саліванчук у різних бікіні посвітила апетитними формами на відпочинку в Буковелі. Фото

Карина Тімкова - 24 червня, 10:00

Акторка Анна Саліванчук, яка днями підкорила Говерлу, поділилася кадрами зі свого відпочинку.

У своєму Instagram вона опублікувала чималу добірку світлин з Буковеля. 39-річна зірка позувала у різноманітних купальниках на тлі гір та в басейні.

Компанію під час розваг Анні склав її молодший 4-річний син Микита, який весело сидів у мами на руках і грався у воді. Первісток актриси, 9-річний Гліб у цей час знаходився в дитячому таборі.

Анна Саліванчук у бікіні посвітила тілом та бюстом

Знаменитість похвалилася спокусливими вигинами

Фото Instagram

Анна Саліванчук у шортах посвітила ніжками в Буковелі

Вона насолодилася природою Карпат

Анна Саліванчук у бікіні зухвало повигиналася на лавці

Коричневе бікіні полюбилося акторці

Анна Саліванчук з сином на руках показалася в басейні

Хлопчик повеселився з мамою

Анна Саліванчук у купальнику показала форми у воді

Саліванчук посвітила апетитними формами

Анна Саліванчук у рожевому луці посвітила бюстом коло гір

І ефектно попозувала на тлі гір

Анна Саліванчук з сином на руках попозувала в Карпатах

Микиті сподобалося, коли його тримають на руках

Анна Саліванчук в спокусливому костюмі попозувала біля гір

Актриса любить носити обтислі костюми

Анна Саліванчук у сексі купальнику похвалилася бюстом і стегнами

Зірка наробила чимало фото у купальниках

Анна Саліванчук обійняла сина в Буковелі

Мама насолодилася відпочинком з синочок

Як відомо, зі своїм колишнім чоловіком, депутатом Олександром Божковим Анна розлучилась у 2023-му. Вона також ділилася своїми очікуваннями від майбутнього партнера, наголосивши, що його дохід має перевищувати її власний.

Нагадаємо, Саліванчук обожнює демонструвати свої форми у білизні й позувати в коротесеньких сукнях. А ще акторка не забуває влаштовувати пікантні фотосесії та активно тренуватися.

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