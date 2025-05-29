Саліванчук в Одесі покаталася на дельфіні та пообіймалася з морським котиком. Відео

39-річна акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про свою нову професію, приїхала на відпочинок до Одеси.

Знаменитість завітала до дельфінарію, де влаштувала собі розваги у воді. На відео в Instagram вона показала, як каталася на дельфіні та кружляла з ним у танці. Окрім цього, Анна захотіла пофотографуватися з морським котиком.

Зазначимо, актриса відвідала скандальний готель "Немо", який у 2023-му звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. А директора цього закладу навіть засудили за колабораціонізм.

Зірка розважилася з дельфінами у басейні Кадр з Instagram

Саліванчук радісно посміхалася протягом усього відео

Знаменитість хотіла "вкрасти" смаколики

Але врешті сама погодувала дельфіна

Анна співала, поки її катали по воді

Актриса отримала цілунки від морського котика

Сподіваємося, що усі тварини тут живуть в комфортних умовах і не перенавантажуються

Як відомо, Анна є мамою двох хлопчиків: 9-річного Гліба і 3-річного Микити. Зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Божковим актриса розлучилась у 2023 році. Пізніше вона пояснювала, яким має бути її майбутній партнер.

Також знаменитість обожнює влаштовувати собі яскраві фотосесії, одягати спокусливі луки та демонструвати фігуру в бікіні, над якою, до речі, багато працює у спортзалі.