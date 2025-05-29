Саліванчук в Одесі покаталася на дельфіні та пообіймалася з морським котиком. Відео

Карина Тімкова - 29 травня, 17:00

39-річна акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про свою нову професію, приїхала на відпочинок до Одеси.

Знаменитість завітала до дельфінарію, де влаштувала собі розваги у воді. На відео в Instagram вона показала, як каталася на дельфіні та кружляла з ним у танці. Окрім цього, Анна захотіла пофотографуватися з морським котиком.

Зазначимо, актриса відвідала скандальний готель "Немо", який у 2023-му звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. А директора цього закладу навіть засудили за колабораціонізм.

Саліванчук поплавала дельфіном в скандальному дельфінарії

Зірка розважилася з дельфінами у басейні

Кадр з Instagram
Анна Саліванчук потанцювала з дельфіном у воді

Саліванчук радісно посміхалася протягом усього відео

Анна Саліванчук погралась у басейні з дельфіном

Знаменитість хотіла "вкрасти" смаколики

Анна Саліванчук погодувала дельфіна рибкою

Але врешті сама погодувала дельфіна

Анна Саліванчук покаталася на дельфіні в скандальному готелі

Анна співала, поки її катали по воді

Анна Саліванчук пообіймалася з морським котиком

Актриса отримала цілунки від морського котика

Анна Саліванчук попозувала з морським котиком

Сподіваємося, що усі тварини тут живуть в комфортних умовах і не перенавантажуються

Як відомо, Анна є мамою двох хлопчиків: 9-річного Гліба і 3-річного Микити. Зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Божковим актриса розлучилась у 2023 році. Пізніше вона пояснювала, яким має бути її майбутній партнер.

Також знаменитість обожнює влаштовувати собі яскраві фотосесії, одягати спокусливі луки та демонструвати фігуру в бікіні, над якою, до речі, багато працює у спортзалі.

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Анна Саліванчук
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