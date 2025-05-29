Саліванчук в Одесі покаталася на дельфіні та пообіймалася з морським котиком. Відео
39-річна акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно розповіла про свою нову професію, приїхала на відпочинок до Одеси.
Знаменитість завітала до дельфінарію, де влаштувала собі розваги у воді. На відео в Instagram вона показала, як каталася на дельфіні та кружляла з ним у танці. Окрім цього, Анна захотіла пофотографуватися з морським котиком.
Зазначимо, актриса відвідала скандальний готель "Немо", який у 2023-му звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. А директора цього закладу навіть засудили за колабораціонізм.
Як відомо, Анна є мамою двох хлопчиків: 9-річного Гліба і 3-річного Микити. Зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Божковим актриса розлучилась у 2023 році. Пізніше вона пояснювала, яким має бути її майбутній партнер.
Також знаменитість обожнює влаштовувати собі яскраві фотосесії, одягати спокусливі луки та демонструвати фігуру в бікіні, над якою, до речі, багато працює у спортзалі.