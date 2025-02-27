Саліванчук у шкіряному міні та денімі засвітила апетитний бюст у фешн-зйомці
Акторка Анна Саліванчук, яка частенько готує за смачними рецептами, поділилася пристрасними кадрами зі своєї нещодавньої фотосесії.
В Instagram 39-річна зірка опублікувала відео, на якому постала в кількох ефектних образах.
Вона вдягнула жакет з деніму і коротеньку спідницю у поєднанні з білим топом, що має глибоке декольте.
Також вона попозувала у шкіряному міні з рукавичками та масивними прикрасами.
Для інших кадрів Анна вбралась у смугастий жакет і червоні рукавички. А чорна вуаль додала знімкам загадковості.
Акторка зізналася, що зараз змушена більше часу проводити вдома, бо разом із дітьми та мамою захворіла. Вона розповіла, що напередодні почувалася зовсім знесиленою, але уже йде на поправку.
Раніше цього місяця Саліванчук показувалась у спортзалі, де в обтислих лосинах ділилась своїм тренуванням. Загалом свої апетитні форми вона частенько фотографує.
Як відомо, Анна виховує двох синів від ексчоловіка, депутата Олександра Божкова, і поки не будує нових стосунків. Проте зірка відверто поділилася своїми очікуваннями від майбутнього обранця, наголосивши, що його дохід має перевищувати її власний.
Окрім цього, вона розповіла про рідкісне захворювання, яке лікарі діагностували у її 9-річного сина.
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