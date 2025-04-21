58-річна Хаєк без мейку та в купальнику наробила спокусливих фото на яхті
Мексиканська та американська акторка Сальма Хаєк поділилася у Instagram добіркою фото і відео з весняної відпустки, яку вона проводить десь у теплих краях.
58-річну зірку зазнімкували на яхті, причому несхоже, аби Сальма позувала спеціально - кадри живі і вона жваво жестикулює. Легкі брючки та жакет Хаєк наділа просто на купальник, який підкреслив її пишний бюст.
Власне, купальників у подорож актриса взяла декілька - на іншій світлині вона з'являється в яскравій "жатці".
Нагадаємо, нещодавно Сальма продемонструвала вражаючу розтяжку в глянцевому фотосеті.
Як відомо, Хаєк заміжня за французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно і має від нього 17-річну доньку Валентину Палому.
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