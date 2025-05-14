"Не думала, що там буду я": 58-річна Хаєк у бікіні спокусливо попозувала для обкладинки спортивного глянцю. Фото

Карина Тімкова - 14 травня, 10:30

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк здійснила свою давню мрію і знялася для обкладинки журналу Sports Illustrated Swimsuit.

Фотосесія вийшла дуже спокусливою, аже 58-річна зірка вдягнула різноманітні бікіні, купальні костюми та яскраві аксесуари. Вона позувала на піску у Мехіко, пікантно вигинаючися під сонцем, а ще у душі й басейні.

"Я пам'ятаю, коли була молодою, дуже-дуже давно, я завжди з нетерпінням чекала випуску Sports Illustrated про купальники та (думала): "Хто там буде?" Звичайно, я не була схожа на модель, тому я ніколи не думала, що колись там буду я", — поділилася кінозірка.

Сальма Хаєк у бікіні спокусливо посиділа під сонцем

Зірка засвітила пишний бюст у купальнику

Усі фото Ruven Afanador

Сальма Хаєк у бікіні показала пишний бюст на піску

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Сальма Хаєк у бікіні постояла у басейні

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Сальма Хаєк у бра і трусиках спокусливо посиділа під сонцем

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Нещодавно акторка здивувала своєю розтяжкою в одному мереживі, а ще вона грайливо позувала на яхті. Сальма любить носити вишукані речі та спокушати на червоних хідниках.

Як відомо, чоловіком Хаєк є мільярдер Франсуа-Анрі Піно, з яким вони одружились у 2009 році. У них є спільна 17-річна донька Валентина, яка любить з мамою показуватися на світських заходах. Нещодавно вся родина відвідувала виставку.

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