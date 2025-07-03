"Ці дівчата мене булять": як Сальма Хаєк курей годувала. Відео

Мексикансько-американська акторка Сальма Хаєк, яка обожнює тварин, замилувала черговим відео своєї взаємодії з ними.

58-річна зірка у Instagram показала, як, сидячи на підлозі, годувала двох курочок та півника і балакала з ними.

"Ці дівчата мене булять", - пожалілася Сальма.

Сальма Хаєк поспілкувалася з курочками

Звернувшись до однієї з курей, зірка зазначила, що та більш сором'язлива. Друга ж злегка дзьобнула акторчині штани.

"Що я сказала? Це не те, що ти маєш їсти", - дорікнула Хаєк пташці.

Нагадаємо, нещодавно перед чарами Сальми не встояв незнайомий їй службовий пес.



