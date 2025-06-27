Хаєк вразила позою, в якій намагається збагнути, як влаштований світ. Фото

Акторка Сальма Хаєк продемонструвала, як виконує ширшасану - складну стійку на голові,я яку в йозі називають "королевою асан".

Фото 58-річна зірка поділилася у Instagram.

Підписники в захваті від гнучкості Сальми

"Я, коли намагаюся зрозуміти, як влаштований світ", - підписала світлину Сальма.

Як відомо, Хаєк не любить займатися спортом, але обожнює медитацію і танці. За допомогою бігової доріжки акторка перетворює їх на ефективні тренування.



