Хаєк вразила позою, в якій намагається збагнути, як влаштований світ. Фото

Марія Ткаченко - 27 червня, 12:00
Сальма Хаєк
Фото з Instagram Хаєк

Акторка Сальма Хаєк продемонструвала, як виконує ширшасану - складну стійку на голові,я яку в йозі називають "королевою асан".

Фото 58-річна зірка поділилася у Instagram.

Сальма Хаєк та ширшасана
Підписники в захваті від гнучкості Сальми

"Я, коли намагаюся зрозуміти, як влаштований світ", - підписала світлину Сальма.

Як відомо, Хаєк не любить займатися спортом, але обожнює медитацію і танці. За допомогою бігової доріжки акторка перетворює їх на ефективні тренування.

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сальма хаєк
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