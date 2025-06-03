Не мачуха, а друга мама: Хаєк завітала на випускний сина чоловіка від Євангелісти. Фото

Марія Ткаченко - 3 червня, 15:30
Сальма Хаєк та Лінда Євангеліста

Огюстен - син Лінди Євангелісти від стосунків із Франсуа-Анрі Піно

Супермодель Лінда Євангеліста, її екс, бізнесмен Франсуа-Анрі Піно та його чинна дружина, акторка Сальма Хаєк зустрілися на радісній події - випускного 18-річного Огюстена Євангеліста-Піно.

Син Лінди та Франсуа-Анрі закінчив школу.

Світлини з героєм дня 60-річна Євангеліста опублікувала в Instagram. 

"А потім відбулося це. Я - горда мама. Щаслива, щаслива, щаслива", - поділилася вона.

Син Лінди Євангелісти

Привітати випускника Огюстена зібралася його родина

Сальма Хаєк

"Огі! Ми дуже тобою пишаємося, вітаю з тим, що ти став таким надзвичайним молодим чоловіко і що тобі вдається залишатися таким прекрасним хлопчиком, і вітання Лінді, Франсуа і всім батькам, які довели своїх малят до цієї віхи. Простіше сказати, ніж зробити", - зізналася Хаєк

Нагадаємо, батькам Огі не завжди вдавалося підтримувати між собою добрі стосунки. Так, наприклад, Піно взагалі був проти того, щоби супермодель від нього народжувала і радив їй зробити аборт, а питання аліментів Євангелісті довелося вирішувати через суд.

Як відомо, 58-річна Сальма Хаєк, яка має від Франсуа-Анрі доньку Валентину Палому, чудово ладнає не лише з Огі, а і з сином чоловіка від першого шлюбу. 

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