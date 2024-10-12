"Несеш тепло та світло": Хаєк ніжно привітала свого пасинка з 18-річчям. Фото

Фото з Instagram Сальми Хаєк

Мексиканська акторка Сальма Хаєк, яка зі своїм чоловіком, французьким мільярдером Франсуа Піно має лише одну спільну доньку, чудово ладнає з його іншими дітьми.

У своєму Instagram Сальма привітала позашлюбного сина коханого від супермоделі Лінди Євангелісти, Огі з 18-річчям.

"З 18-річчям, Огі, ти офіційно дорослий чоловік, який щойно став повнолітнім, принаймні у Мексиці та Франції. Твоє ніжне серце цілюще у нашому житті, бо ти несеш тепло та світло всім навколо. Продовжуй приносити сміх та радість. Ми любимо тебе", - написала Хаєк.

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Фото з Instagram Сальми Хаєк

Нагадаємо, нещодавно єдиній доньці Хаєк, Валентині виповнилося 17 років.

Як відомо, Сальма Хаєк та Франсуа Піно разом вже 15 років.