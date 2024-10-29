Cartier та петрушечка: Хаєк у вишуканих луках попозувала для незвичного глянцевого фотосету
Акторка Сальма Хаєк стала героїнею листопадового номеру мексиканського ELLE.
58-річна красуня постала перед камерою в ефектних і стильних луках від Gucci, YSL, Bottega Veneta i Alexander McQueen та прикрасах Cartier. А реквізит їй підібрали смачненький: шоколад, кавун, гранат, гострий перчик і петрушку.
Нагадаємо, Сальма не приховує, що дуже любить попоїсти і хильнути винця, тому вона все своє життя "межує з товстункою".
Як відомо, Хаєк і Ніколь Кідман нещодавно заінтригували мережу дивним інцидентом, що стався між ними на модній події.
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