Cartier та петрушечка: Хаєк у вишуканих луках попозувала для незвичного глянцевого фотосету

Акторка Сальма Хаєк стала героїнею листопадового номеру мексиканського ELLE.

58-річна красуня постала перед камерою в ефектних і стильних луках від Gucci, YSL, Bottega Veneta i Alexander McQueen та прикрасах Cartier. А реквізит їй підібрали смачненький: шоколад, кавун, гранат, гострий перчик і петрушку.

Сальма попозувала для кулінарно-гламурної фотосесії

Петрушка - чим не модний аксесуар?

Хаєк прикрасила собою листопадовий номер мексиканського глянцю

Нагадаємо, Сальма не приховує, що дуже любить попоїсти і хильнути винця, тому вона все своє життя "межує з товстункою".

Як відомо, Хаєк і Ніколь Кідман нещодавно заінтригували мережу дивним інцидентом, що стався між ними на модній події.



