"Моє життя - вже чари": Дімопулос зустріла своє 38-річчя та показала веселощі на яхті. Відео

Інфлюенсерка, колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос 21 травня святкує свій день народження. Їй виповнилося 38 років.

З цієї нагоди знаменитість поділилася роликом, в якому зібрала свої найяскравіші спогади з подорожей, святкувань, вечірок та ретриту.

"Чесно кажучи, цього року я не відчуваю потреби "починати з чистого листа". Тому що я не обнулилася. Я повернулася до себе справжньою... Моє життя — вже чари", — написала вона.

Спершу зірка похизувалася чималими букетами квітів Фото instagram

Іменинниця традиційно загадала бажання, задуваючи свічку

І потанцювала у сукні зі спокусливими вирізами

Чарівні моменти з подорожей

Дімопулос погралася на яхті зі своєю донечкою Софією

Блогерка сама організовує ретрити в Дубаї, які містять практики для релаксу і духовного очищення

Ексспівачка захопила своїм рельєфним тілом

А це Санта у сексі луці розважалася на фестивалі Coachella

Знаменитість частенько кудись подорожує

Нагадаємо, у Дімопулос є двоє дітей: 5,5-річна Софія від бізнесмена Ігоря Кучеренка, з яким вона розлучилася минулого року, і 16-річний син Даніель від шоумена Андрія Джеджули. Хлопець захотів жити з батьком в Україні, але нещодавно приїжджав до мами на канікули у Дубаї.

Зі своєю донечкою Санта любить подорожувати в теплі країни і часто показує їхні милі спільні моменти. А днями лайф-коуч повернулася до Києва і потрапила до лікарні.