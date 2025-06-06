Дімопулос із 5-річною дочкою показалися на тренуванні з тенісу

Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос з тих батьків, хто з дитинства прищеплює своїм дітям любов до спорту.

В Instagram Санта показала, як з 5-річною донькою Софією пограла у теніс.

Мама і донька не лише відпочивають разом, а й працюють над собою Скрін з Instagram

Дівчина змалку займається кількома видами спорту

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Нагадаємо, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком колишня співачка розійшлася торік після 11 років шлюбу. Санта також має сина Даніеля від екса Андрія Джеджули.

Як відомо, Софія, яка разом з мамою мешкає в Дубаю, займається ще й гімнастикою. Раніше Санта показувала, як проходить тренування у її доньки від ексчоловіка Ігоря Кучеренка.