Дімопулос із 5-річною дочкою показалися на тренуванні з тенісу

Марія Мельник - 6 червня, 17:30

Блогерка і колишня співачка Санта Дімопулос з тих батьків, хто з дитинства прищеплює своїм дітям любов до спорту.

В Instagram Санта показала, як з 5-річною донькою Софією пограла у теніс.

Дімопулос з донькою за тенісом

Мама і донька не лише відпочивають разом, а й працюють над собою

Скрін з Instagram
Донька Дімопулос

Дівчина змалку займається кількома видами спорту


Нагадаємо, з батьком Софії, бізнесменом Ігорем Кучеренком колишня співачка розійшлася торік після 11 років шлюбу. Санта також має сина Даніеля від екса Андрія Джеджули.

Як відомо, Софія, яка разом з мамою мешкає в Дубаю, займається ще й гімнастикою. Раніше Санта показувала, як проходить тренування у її доньки від ексчоловіка Ігоря Кучеренка.

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