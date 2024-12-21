Дімопулос у топі і трусиках похвалилася рельєфним пресом та назвала кількість тренувань за тиждень. Фото

Юлія Леськова 21 грудня, 14:46
Санта Дімопулос позує для фото
Фото з Instagram Санти Дімопулос

Колишня співачка Санта Дімопулос, яка днями хвалилася подарунком від доньки, посвітила своїм міцним пресом та розповіла, скільки разів на тиждень тренується.

Світлину вона опублікувала у своєму Instagram.

На фото Дімопулос позує у чорному топі та трусиках.


"За тиждень 6 тренувань. Пишаюсь собою", - написала Санта.

Санта Дімопулос робить фото у дзеркалі

Санта часто світить тілом у мережі, але ж для того і тренується стільки разів на тиждень

Також Санта поділилася фото з Мальдівів.

"Листівки з Мальдівів. Океан не змагається за увагу, він просто захоплює дихання", - написала вона.


Санта показалася у купальнику на шезлонзі

Санта показалася у купальнику на шезлонзі

Санта Дімопулос показала фігуру
Фото з Instagram Санти Дімопулос

Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос познайомила підписників з незвичною вправою для розтягування тіла.

Як відомо, якось ексспівачка показала своє складне тренування та закликала фоловерів не шукати легких шляхів.

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