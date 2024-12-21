Дімопулос у топі і трусиках похвалилася рельєфним пресом та назвала кількість тренувань за тиждень. Фото
Колишня співачка Санта Дімопулос, яка днями хвалилася подарунком від доньки, посвітила своїм міцним пресом та розповіла, скільки разів на тиждень тренується.
Світлину вона опублікувала у своєму Instagram.
На фото Дімопулос позує у чорному топі та трусиках.
"За тиждень 6 тренувань. Пишаюсь собою", - написала Санта.
Також Санта поділилася фото з Мальдівів.
"Листівки з Мальдівів. Океан не змагається за увагу, він просто захоплює дихання", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно Санта Дімопулос познайомила підписників з незвичною вправою для розтягування тіла.
Як відомо, якось ексспівачка показала своє складне тренування та закликала фоловерів не шукати легких шляхів.
Приєднуйтесь до дискусії