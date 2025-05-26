Брежнєва у срібній сукні та з драпіруванням засвітилася на Каннському кінофестивалі. Фото

Співачка Віра Брежнєва днями приїхала до Франції, щоб відвідати останні дні Каннського кінофестивалю 2025.

Для заходу знаменитість обрала блискучу силуетну сукню, інкрустовану паєтками. Також у вбрання був об'ємний чорний вверх, від якого тягнувся шлейф.

В ошатному луці Віра нагадувала русалку, ефектно позуючи на балконі та сходах. Фото з події вона опублікувала в Instagram.

Асиметрична накидка з об'ємним драпірованим елементом оголював одне плече Фото ig.arthur

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Брежнєва похизувалася стрункою талією

Співачка продемонструвала свою елегантність в Каннах

А декілька днів тому Віра позувала на червоній доріжці у сяючій синій сукні від Manish Malhotra Фото instagram

Вбрання, зроблене вручну, було прикрашене понад 4000 кристалами Swarovski

Цієї весни Віра вже демонструвала свої стильні луки в Парижі й Дубаї, а ще вона показувалася на Тижні моди. Також співачка ділилася варіантом стильної зачіски та влаштовувала ефектні зйомки.

А спеціально для ТаблоID Брежнєва розповідала про догляд за шкірою і процедури краси, якими була розчарована.

Нагадаємо, виконавиця має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман, яка нещодавно яскраво святкувала свій день народження.