Брежнєва у срібній сукні та з драпіруванням засвітилася на Каннському кінофестивалі. Фото
Співачка Віра Брежнєва днями приїхала до Франції, щоб відвідати останні дні Каннського кінофестивалю 2025.
Для заходу знаменитість обрала блискучу силуетну сукню, інкрустовану паєтками. Також у вбрання був об'ємний чорний вверх, від якого тягнувся шлейф.
В ошатному луці Віра нагадувала русалку, ефектно позуючи на балконі та сходах. Фото з події вона опублікувала в Instagram.
Цієї весни Віра вже демонструвала свої стильні луки в Парижі й Дубаї, а ще вона показувалася на Тижні моди. Також співачка ділилася варіантом стильної зачіски та влаштовувала ефектні зйомки.
А спеціально для ТаблоID Брежнєва розповідала про догляд за шкірою і процедури краси, якими була розчарована.
Нагадаємо, виконавиця має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман, яка нещодавно яскраво святкувала свій день народження.