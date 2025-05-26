Брежнєва у срібній сукні та з драпіруванням засвітилася на Каннському кінофестивалі. Фото

Карина Тімкова - 26 травня, 12:30

Співачка Віра Брежнєва днями приїхала до Франції, щоб відвідати останні дні Каннського кінофестивалю 2025.

Для заходу знаменитість обрала блискучу силуетну сукню, інкрустовану паєтками. Також у вбрання був об'ємний чорний вверх, від якого тягнувся шлейф.

В ошатному луці Віра нагадувала русалку, ефектно позуючи на балконі та сходах. Фото з події вона опублікувала в Instagram.

Віра Брежнєва в блискучій сукні показалася в Каннах
Асиметрична накидка з об'ємним драпірованим елементом оголював одне плече
Фото ig.arthur

Віра Брежнєва в блискучій сукні зі шлейфом попозувала в Каннах

Зайвих аксесуарів виконавиця не вдягала, лише блискуче кольє

Віра Брежнєва в силуетній сукні відправилася в Канни
Брежнєва похизувалася стрункою талією
Віра Брежнєва зі шлейфом попозувала в Каннах

Співачка продемонструвала свою елегантність в Каннах

Віра Брежнєва обрала вишукану сукню для Каннського фестивалю

А декілька днів тому Віра позувала на червоній доріжці у сяючій синій сукні від Manish Malhotra

Фото instagram
Віра Брежнєва у сяючій сукні з кристалів попозувала в Каннах

Вбрання, зроблене вручну, було прикрашене понад 4000 кристалами Swarovski

Цієї весни Віра вже демонструвала свої стильні луки в Парижі й Дубаї, а ще вона показувалася на Тижні моди. Також співачка ділилася варіантом стильної зачіски та влаштовувала ефектні зйомки.

А спеціально для ТаблоID Брежнєва розповідала про догляд за шкірою і процедури краси, якими була розчарована.

Нагадаємо, виконавиця має двох доньок: 15-річну Сару Кіперман і 24-річну Соню Кіперман, яка нещодавно яскраво святкувала свій день народження.

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