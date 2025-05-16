"Нічорта собі! Це я???": Саша Бо у червоному купальнику вразила пристрастю і сексівайбом

Олександра ошелешила хот-контентом

Блогерка Саша Бо (справжнє ім'я Олександра Тарнавська) не припиняє дивувати новим форматом зйомок.

Цього разу багатодітна мама у яскравому декольтованому купальнику вразила неабиякою пристрастю.

"Рекомендую кожній! Влаштувати собі зйомку і вийти з комфортного образу. Спробувати бути іншою. А потім скинуть вам фото, і в голові таке "нічорта собі! Це я? Фіть фіу", - порадила Саша Бо.

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Блогерка збільшила груди ще у 2021-му

Судячи з коментів, такою Сашу не очікували побачити

Нагадаємо, днями Саша Бо здивувала фотосетом, де попозувала оголеною разом зі своїм другим чоловіком Платоном Тарнавським.