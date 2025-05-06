Ексчоловік Саші Бо Пустовіт оголосив про заручини і показав наречену. Фото

Фанати точно не впевнені, коли парочка почала зустрічатись, але показуються разом вони з лютого цього року Фото instagram

Блогер Ігор Пустовіт готується вдруге піти до вівтаря. Після гучного розлучення з Сашею Бо, з якою прожив у шлюбі шість років, він знову вирішив зробити рішучий крок у стосунках.

У своєму Instagram блогер опублікував романтичні кадри, на яких він освідчується своїй дівчині Вікторії. На фото Ігор стоїть на одному коліні, тримаючи обручку.

"Вона сказала "так"", — коротко, але емоційно підписав він публікацію.

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Відомо, що Вікторія також веде блог у соцмережах. А ще дівчина вже встигла змінити прізвище в Instagram на Пустовіт. Подробицями майбутнього весілля Ігор поки не ділиться, зазначивши, що хоче, аби його наречена "сама розповіла цю історію".

Пустовіт замилував ніжними кадрами з заручин

Свої стосунки пара почала публічно демонструвати з лютого цього року. До цього Пустовіт зблизився з блогеркою Ліною Сидор, але їхній роман завершився ще у 2023-му.

Судячи з блогу, Віка проводить час разом з обранцем і його синами Фото instagram

Нагадаємо, Ігор став популярним завдяки спільному блогу з колишньою дружиною Сашею Бо. Їхнє розлучення у 2021 році стало однією з найобговорюваніших подій. Колишнє подружжя не приховувало конфліктів. Пустовіт навіть розповідав інтимні подробиці їхнього шлюбу. Утім, з часом їм вдалося знайти спільну мову заради двох спільних дітей: Данила та Євгена.

До речі, сама Саша теж вже одружена. Її обранцем став стоматолог Платон Тарнавський, від якого вона народила донечку Віру. Якось Ігор розповідав про стосунки зі своєю колишньою дружиною.