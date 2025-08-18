Пісочна або сирна: Саша Бо поділилася рецептами своїх фірмових галет з фруктами. Відео

Карина Тімкова - 18 серпня, 14:50
Саша Бо поділилася рецептом фруктових галет

Саша Бо показала рецепт смачного фруктового десерту, який можна зробити вдома

Фото instagram

Блогерка Саша Бо (справжнє ім’я Олександра Тарнавська) поділилася рецептами фруктових галет, які можна приготувати на пісочному та сирному тісті.

Інгредієнти для пісочного тіста: 300 г борошна, 150 г холодного масла, 1 ст. л цукру, 1 ст. л сметани і 1 яйце.

Ролик з приготуванням вона опублікувала в Instagram. Для початку замішане тісто потрібно поставити в холодильник на годину.


Саша Бо показала, як готує галети на пісочному тісті

Потім тоненько розкачуємо тісто колом

Фото instagram
Саша Бо показала варіант смачного фруктового десерту

Змащуємо крем-сиром на свій смак, але важливо відступити від бортиків 4-5 см

Саша Бо показала варіант приготування галет на різному тісті

Посипаємо по одній столовій ложці цукру та кукурудзяного крохмалю

Саша Бо поділилася секретом смачних фруктових галет

Викладаємо улюблені фрукти

Саша Бо показала, як готує фруктову галету на пісочному і сирному тісті

Згортаємо бортики

Саша Бо поділилася фруктовим десертом, що можна приготувати вдома

Зверху додаємо масло кубиками та посипаємо цукром або корицею

Саша Бо приготувала галети з фруктами на сирному і пісочному тісті

Збиваємо жовток з молоком і змащуємо бортики. Випікаємо 30–40 хв при 180°C, бажано в режимі "Випічка"

Інгредієнти для сирного тіста: 250 г борошна, 150 г вершкового масла, 200 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1 ст. л сметани і 1 ст. л цукру

"Спосіб приготування такий самий, тільки в останню чергу додаємо кисломолочний сир", — зазначила блогерка.

Саша Бо похвалилася смачними галетами з фруктами

І насолоджуємося смачними десертами

"Готуємо з мамою її фірмові галети. Боже, який смак!", — додала зірка.

Саша Бо приготувала апетитні галети з фруктами на різному тісті

Варіант подачі від Саші

Нещодавно галету з ягодами готувала акторка Ольга Сумська. А ще ТаблоID підготував цілу добірку зіркових рецептів пирогів.

А щодо Саші Бо, то вона частенько готує для своєї родини: чоловіка Платона Тарнавського і трьох дітей. У її кулінарному арсеналі є соковитий маринад філе стегна та рецепт корисних кабачків.

Читайте також:

Саша Бо оголилася для пристрасних фото з чоловіком

Сімейний вихід: Саша Бо з чоловіком у вишиванках привітала синів з останнім дзвоником. Фото

"Будівлю трусило": Саша Бо розказала, як з дітьми пережила землетрус у Туреччині

Саша БО рецепти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів