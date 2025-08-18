Пісочна або сирна: Саша Бо поділилася рецептами своїх фірмових галет з фруктами. Відео
Блогерка Саша Бо (справжнє ім’я Олександра Тарнавська) поділилася рецептами фруктових галет, які можна приготувати на пісочному та сирному тісті.
Інгредієнти для пісочного тіста: 300 г борошна, 150 г холодного масла, 1 ст. л цукру, 1 ст. л сметани і 1 яйце.
Ролик з приготуванням вона опублікувала в Instagram. Для початку замішане тісто потрібно поставити в холодильник на годину.
Інгредієнти для сирного тіста: 250 г борошна, 150 г вершкового масла, 200 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1 ст. л сметани і 1 ст. л цукру
"Спосіб приготування такий самий, тільки в останню чергу додаємо кисломолочний сир", — зазначила блогерка.
"Готуємо з мамою її фірмові галети. Боже, який смак!", — додала зірка.
Нещодавно галету з ягодами готувала акторка Ольга Сумська. А ще ТаблоID підготував цілу добірку зіркових рецептів пирогів.
А щодо Саші Бо, то вона частенько готує для своєї родини: чоловіка Платона Тарнавського і трьох дітей. У її кулінарному арсеналі є соковитий маринад філе стегна та рецепт корисних кабачків.