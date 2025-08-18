Пісочна або сирна: Саша Бо поділилася рецептами своїх фірмових галет з фруктами. Відео

Саша Бо показала рецепт смачного фруктового десерту, який можна зробити вдома Фото instagram

Блогерка Саша Бо (справжнє ім’я Олександра Тарнавська) поділилася рецептами фруктових галет, які можна приготувати на пісочному та сирному тісті.

Інгредієнти для пісочного тіста: 300 г борошна, 150 г холодного масла, 1 ст. л цукру, 1 ст. л сметани і 1 яйце.

Ролик з приготуванням вона опублікувала в Instagram. Для початку замішане тісто потрібно поставити в холодильник на годину.

Потім тоненько розкачуємо тісто колом Фото instagram

Змащуємо крем-сиром на свій смак, але важливо відступити від бортиків 4-5 см

Посипаємо по одній столовій ложці цукру та кукурудзяного крохмалю

Викладаємо улюблені фрукти

Згортаємо бортики

Зверху додаємо масло кубиками та посипаємо цукром або корицею

Збиваємо жовток з молоком і змащуємо бортики. Випікаємо 30–40 хв при 180°C, бажано в режимі "Випічка"

Інгредієнти для сирного тіста: 250 г борошна, 150 г вершкового масла, 200 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 1 ст. л сметани і 1 ст. л цукру

"Спосіб приготування такий самий, тільки в останню чергу додаємо кисломолочний сир", — зазначила блогерка.

І насолоджуємося смачними десертами

"Готуємо з мамою її фірмові галети. Боже, який смак!", — додала зірка.

Варіант подачі від Саші

Нещодавно галету з ягодами готувала акторка Ольга Сумська. А ще ТаблоID підготував цілу добірку зіркових рецептів пирогів.

А щодо Саші Бо, то вона частенько готує для своєї родини: чоловіка Платона Тарнавського і трьох дітей. У її кулінарному арсеналі є соковитий маринад філе стегна та рецепт корисних кабачків.