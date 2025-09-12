Молочний та пудрово-сірий: Зеленська вигуляла елегантні костюми-двійки на Саміті в Києві. Фото

Днями у Києві розпочався п'ятий Саміт перших леді та джентльменів, в якому взяли участь представники різних країн. На панелях, присвячених освітнім інноваціям, виступила перша леді України Олена Зеленська.

Для офіційних заходів їй підготували декілька світлих луків. Перший аутфіт складався з молочного костюма з широкими шатами та подовженим піджаком від українського бренду Gasanova.

Жакет Олени був доповнений коміром кремового кольору Фото facebook

Олена продемонструвала свою елегантність на офіційній зустрічі з експертами

Для нещодавніх подій перша леді обирала світлі аутфіти

Другий пудрово-сірий образ мав приталений жакет з високим комірцем, кишенями та об'ємними ґудзиками і брюки кльош у поєднанні з чорними підборами.

Зайвих аксесуарів Зеленська не вдягала Фото facebook

Пані Олена проводжує обирати костюми у своєму стилі

До речі, штани фасону кльош є справжнім трендом в цьому сезонні

Нещодавно перша леді в елегантному костюмі кольору хвої з символічним аксесуаром відвідала конференцію в Італії та у кобальтовому луці поспілкувалася з міністром Данії.

Також у гардеробі пані Олени є комплект кольору морської хвилі, різні варіанти вишиванок та чимало світлих одеж.