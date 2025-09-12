Молочний та пудрово-сірий: Зеленська вигуляла елегантні костюми-двійки на Саміті в Києві. Фото

Карина Тімкова - 12 вересня, 14:45

Днями у Києві розпочався п'ятий Саміт перших леді та джентльменів, в якому взяли участь представники різних країн. На панелях, присвячених освітнім інноваціям, виступила перша леді України Олена Зеленська.

Для офіційних заходів їй підготували декілька світлих луків. Перший аутфіт складався з молочного костюма з широкими шатами та подовженим піджаком від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська у ніжному костюмі попозувала на Саміті

Жакет Олени був доповнений коміром кремового кольору

Фото facebook
Олена Зеленська у молочному костюмі прибула на Саміт перших леді і джентльменів

Олена продемонструвала свою елегантність на офіційній зустрічі з експертами


Олена Зеленська у молочному аутфіті попозувала з гостями на Саміті
Для нещодавніх подій перша леді обирала світлі аутфіти

Другий пудрово-сірий образ мав приталений жакет з високим комірцем, кишенями та об'ємними ґудзиками і брюки кльош у поєднанні з чорними підборами.

Олена Зеленська в елегантному костюмі показалася на Саміті

Зайвих аксесуарів Зеленська не вдягала

Фото facebook
Олена Зеленська у штанях та приталеному жакеті попозувала з гостями на Саміті

Пані Олена проводжує обирати костюми у своєму стилі

Олена Зеленська в кльош та в жакеті побувала на Саміті в Києві

До речі, штани фасону кльош є справжнім трендом в цьому сезонні

Нещодавно перша леді в елегантному костюмі кольору хвої з символічним аксесуаром відвідала конференцію в Італії та у кобальтовому луці поспілкувалася з міністром Данії.

Також у гардеробі пані Олени є комплект кольору морської хвилі, різні варіанти вишиванок та чимало світлих одеж.

Олена Зеленська
