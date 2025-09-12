Молочний та пудрово-сірий: Зеленська вигуляла елегантні костюми-двійки на Саміті в Києві. Фото
Днями у Києві розпочався п'ятий Саміт перших леді та джентльменів, в якому взяли участь представники різних країн. На панелях, присвячених освітнім інноваціям, виступила перша леді України Олена Зеленська.
Для офіційних заходів їй підготували декілька світлих луків. Перший аутфіт складався з молочного костюма з широкими шатами та подовженим піджаком від українського бренду Gasanova.
Другий пудрово-сірий образ мав приталений жакет з високим комірцем, кишенями та об'ємними ґудзиками і брюки кльош у поєднанні з чорними підборами.
Нещодавно перша леді в елегантному костюмі кольору хвої з символічним аксесуаром відвідала конференцію в Італії та у кобальтовому луці поспілкувалася з міністром Данії.
Також у гардеробі пані Олени є комплект кольору морської хвилі, різні варіанти вишиванок та чимало світлих одеж.