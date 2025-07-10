Селін Діон у скінні та декольтованому топі попозувала на даху паризької будівлі. Фото

57-річна канадська співачка Селін Діон, яка страждає на невиліковну хворобу, поділилася свіжими фотографіями, зробленими у самому центрі Парижа.

В Instagram вона опублікувала кадри, на яких позувала в скінні джинсах, шкіряному топі з глибоким декольте чорного кольору і чоботах на підборах в Опері Гарньє та на даху будівлі.

"Мить благодаті в одному вічних скарбів Франції — Паризькому оперному театрі. Історія, краса й мистецтво — все під одним захопливим дахом", — написала вона.

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Не так давно Селін позувала топлес для глянцевого журналу та у блискучі сукні заспівала на відкритті Олімпійських ігор.

Як відомо, декілька років тому авторці хітів діагностували синдром ригідної людини. Пізніше вона розповідала, як проявляється її хвороба і про свій стан.

Нагадаємо, Діон має трьох дорослих синів: Рене-Чарльза, Едді й Нельсона від свого покійного чоловіка Рене Анджеліла, який помер від раку у 2016 році. У січні вона показалася з усіма дітьми в річницю смерті коханого.