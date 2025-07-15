Селін Діон у купальнику наробила ефектних нічних фото у басейні

Карина Тімкова - 15 липня, 15:00

Канадська співачка Селін Діон, яка має на невиліковну рідкісну хворобу, захопила своєю нічною фотосесією.

В Instagram 57-річна знаменитість опублікувала кадри, на яких у чорному купальнику і з мокрим волоссям ефектно позує у басейні на даху будівлі.

"Вогні міста, зоряне небо та купання у місячному світлі", — підписала вона публікацію.

Селін Діон у купальнику попозувала в басейні на тлі міста

Селін наробила спокусливих знімків у воді

Фото Jean-François Perreault

Селін Діон у бікіні ефектно попозувала у басейні на даху будівлі

Який магнетичний погляд

Днями зірка в обтислому луці грайливо позувала у Парижі. Також вона виступала у сяючій сукні та знялася топлес на сторінках глянцю.

Як відомо, Діон є мамою трьох синів: 24-річного Рене-Чарльза та 14-річних Едді й Нельсона. Батьком дітей є покійний чоловік співачки, музичний продюсер Рене Анджеліл, який помер у 2016 році після боротьби з онкологією.

На початку року Селін попозувала з усіма спадкоємцями в річницю смерті коханого.

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