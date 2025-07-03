"Маю провину": Притула зізнався, якої помилки припускався в вихованні сина
Колишній шоумен, волонтер Сергій Притула, який є батьком трьох дітей, зізнався, якої помилки він припускався у вихованні первістка Дмитра. Провину за це він відчуває досі.
Про що йдеться, Сергій розповів Аліні Шаманській у програмі "55 за 5".
На запитання, чи суворий він тато, 44-річний Притула відповів так: "Дмитро скаже, що так. Доньки скажуть, що ні".
Він визнав, що часом може підвищити голос на дітей, коли "здають нерви", хоча цим не пишається.
"Я, на жаль, за собою маю провину перед Дмитром, що багато років (тому), колись давно я, на жаль, практикував фізичне покарання. Але в якийсь момент ми дійшли чіткого розуміння, що це неробоча історія, тому з Дмитром ми завжди намагаємося домовитися. З дівчатами – тим більше, подібна тема не стояла", - запевнив Притула.
Як відомо, Дмитро - син волонтера від першого шлюбу. Цьогоріч хлопець закінчив школу з відзнакою. Донькам Притули, Соломії та Стефанії, 7 та 4 роки. Нагадаємо, ТаблоID розказував історію кохання Сергія з їхньою мамою Катериною, яка в 2015-му стала другою дружиною зірки.
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