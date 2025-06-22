"Сьорбаю каву і крокую далі": Притула на своє 44-річчя показав святкове селфі
Ексшоумен та волонтер Сергій Притула з нагоди свого 44-річчя показав селфі з кавою та подякував ЗСУ.
"Дякую Богу та Силам Оборони за можливість зустріти День народження живим та сповненим великих планів. Дякую сімʼї та друзям за ментальне здоровʼя. Дякую мільйонам людей за багаторічне плече підтримки! 44 роки. Сьорбаю каву і крокую далі!" - написав Притула.
Також Сергій закликав підписників вітати його донатами для військових.
"Буду вдячний за привітання у вигляді донату на будь-який проєкт фонду, який ви оберете у хайлайтс або за посиланням у шапці профілю! Дякую, друзі Працюємо!" - додав він.
Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула хвалився своїм сином, який закінчив школу.
А наприкінці травня ексшоумен вітав свою донечку Стефанію з 4-річчям. Також у Притули є 7-річна дочка Соломія.
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