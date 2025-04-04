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"Така радість": Притула замилував обіймами з дочкою на тлі Києво-Печерської лаври. Фото

Карина Тімкова - 4 квітня, 17:15

Ексшоумен, волонтер Сергій Притула показав, як проводить час зі своєю старшою донечкою Соломією.

У своєму Instagram знаменитий тато опублікував селфі зі своєю 7-річною дитиною. Сім'я гуляла містом і завітала до Києво-Печерської лаври.

На знімку Соломійка у шкіряній курточці обіймала 43-річного Сергія.

Сергій Притула показав обійми з донькою біля Лаври

Колишній шоумен разом з донькою відвідав монастир


"Наша Лавра. Без московських попів. Без рускава міра. Із затишком, величчю та неймовірною історією! Приходьте! Приводьте дітей, друзів, родини", — підписав свою публікацію волонтер.

Ось як відреагували підписники на нові світлини: "У тата очі щасливі", "Гарнюні" та "Така радість".

Сергій Притула показався в монастирі

Притула відвідав Києво-Печерську лавру

До речі, зі своєю дружиною Катериною ексшоумен також виховує 3-річну Стефанію. Днями він показав, як його доні закликають донатити. А ще Сергій розповідав про конфлікти з обраницею під час війни. Раніше ТаблоID оповідав історію кохання пари.

Від першого шлюбу Притула також має 16-річного сина Дмитра.

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