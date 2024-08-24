"Хочу разом старіти": футболіст Сидорчук ніжно привітав дружину з днем народження
33-річний футболіст Сергій Сидорчук ніжно привітав свою кохану дружину Анну з днем народження та показав її фото.
"З Днем Народження, моя Кнопа. Це наш 14 твій день народження. Кожен цей день я пам'ятаю. Подарунки та квіти, сонні очі дітей, ранкові квести з пошуку квітів та навіть подарунків в останні дні", - написав спортсмен.
Він зазначив, що його дружина не дуже любить свій день народження, але для нього та їхніх дітей цей день особливий.
"Тому що це той день, коли ти можеш слухати компліменти та побажання на твою адресу і не перебивати. З тобою не буває однакових днів, але бувають однакові вечори", - додав Сергій.
"Я не хочу, щоб ти залишалась завжди такою, я хочу разом старіти та шукати нове. Кожен день ми проходимо разом, навіть якщо ми не поруч", - підсумував Сидорчук.
Нагадаємо, Сергій та Анна Сидорчуки побралися у 2014 році. Зараз вони виховують чотирьох дітей: двох донечок та двох синів.
До речі, якось ТаблоID показував, який вигляд мають кохані жінки відомих українських футболістів.
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