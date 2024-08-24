"Хочу разом старіти": футболіст Сидорчук ніжно привітав дружину з днем народження

Фото з Instagram Анни Сидорчук

33-річний футболіст Сергій Сидорчук ніжно привітав свою кохану дружину Анну з днем народження та показав її фото.

"З Днем Народження, моя Кнопа. Це наш 14 твій день народження. Кожен цей день я пам'ятаю. Подарунки та квіти, сонні очі дітей, ранкові квести з пошуку квітів та навіть подарунків в останні дні", - написав спортсмен.

Він зазначив, що його дружина не дуже любить свій день народження, але для нього та їхніх дітей цей день особливий.

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"Тому що це той день, коли ти можеш слухати компліменти та побажання на твою адресу і не перебивати. З тобою не буває однакових днів, але бувають однакові вечори", - додав Сергій.

Сергій ніжними словами привітав свою дружину

"Я не хочу, щоб ти залишалась завжди такою, я хочу разом старіти та шукати нове. Кожен день ми проходимо разом, навіть якщо ми не поруч", - підсумував Сидорчук.

Сергій не пошкодував теплих слів для коханої

Анна з їхніми дітьми на кумедному селфі

Нагадаємо, Сергій та Анна Сидорчуки побралися у 2014 році. Зараз вони виховують чотирьох дітей: двох донечок та двох синів.

До речі, якось ТаблоID показував, який вигляд мають кохані жінки відомих українських футболістів.