67-річна Шерон Стоун у купальнику з анімалістичним принтом показалася на катері у модельній позі

Фото з Instagram Шерон Стоун

Голлівудська акторка Шерон Стоун похвалилася фото з відпочинку на катері в Лос-Анджелесі.

67-річна зірка показалася у суцільному біло-чорному купальнику з декольте. Свій відпочинковий образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

"Чудовий день на воді в ЛА. Боже, благослови Америку", - написала Стоун.

Схоже, акторка в курсі цьогорічних трендів, тому обрала для відпочинку модний купальник з анімалістичним принтом

Нагадаємо, наприкінці серпня Шерон Стоун вразила світлинами для іспанського глянцю, на яких посвітила стегнами у сукні-туніці.

Також акторка якось з оголеними грудьми попозувала під водою.