67-річна Шерон Стоун у купальнику з анімалістичним принтом показалася на катері у модельній позі
Голлівудська акторка Шерон Стоун похвалилася фото з відпочинку на катері в Лос-Анджелесі.
67-річна зірка показалася у суцільному біло-чорному купальнику з декольте. Свій відпочинковий образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.
"Чудовий день на воді в ЛА. Боже, благослови Америку", - написала Стоун.
Нагадаємо, наприкінці серпня Шерон Стоун вразила світлинами для іспанського глянцю, на яких посвітила стегнами у сукні-туніці.
Також акторка якось з оголеними грудьми попозувала під водою.
Приєднуйтесь до дискусії