67-річна Шерон Стоун у купальнику з анімалістичним принтом показалася на катері у модельній позі

Юлія Леськова - 6 вересня, 09:25
Шерон Стоун позує для фото
Фото з Instagram Шерон Стоун

Голлівудська акторка Шерон Стоун похвалилася фото з відпочинку на катері в Лос-Анджелесі. 

67-річна зірка показалася у суцільному біло-чорному купальнику з декольте. Свій відпочинковий образ вона доповнила сонцезахисними окулярами. 

"Чудовий день на воді в ЛА. Боже, благослови Америку", - написала Стоун. 


Схоже, акторка в курсі цьогорічних трендів, тому обрала для відпочинку модний купальник з анімалістичним принтом

Нагадаємо, наприкінці серпня Шерон Стоун вразила світлинами для іспанського глянцю, на яких посвітила стегнами у сукні-туніці. 

Також акторка якось з оголеними грудьми попозувала під водою. 

