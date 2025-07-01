Як бути стильною навіть на пляжі: 10 трендових купальників 2025 року. Фото

Момент, якого ми всі так чекали, нарешті настав - відкрито пляжний сезон. Якщо ви ще не запланували літню відпустку - не хвилюйтеся, бо саме час підготувати літній гардероб, починаючи з купальників.

Уявіть собі пляж, морський бриз, смачний коктейль та ідеальний жіночий купальник, у якому ви відчуваєте себе неймовірною.

ТаблоID уже традиційно попіклувався про ваш гардероб і зібрав тренди літнього вбрання.

Вінтаж

У 2025 році купальники у вінтажному стилі повертаються. Ці моделі, які носять такі ікони стилю, як Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер, забезпечують комфорт і унікальний шарм.

Ви можете легко поєднати вінтажний купальник із білими лляними штанами та великими сонцезахисними окулярами, щоб створити образ у стилі 90-х, який підійде як для пляжу, так і для бару.

У купальника в клітинку є свій особливий шарм Фото Frankies Bikinis

З металевими вставками

Жіночі купальники з металевими вставками - не для боязких. Металеві акценти, такі як ланцюжки, пряжки або брошки, можуть підкреслити прості силуети і перевернути ваш лук. Поєднуйте їх з сандалями з такими ж вставками та прикрасами, щоб додати трохи більше блиску, якщо потрібно.

Додайте ще блиску прикрасами Фото Wolf and Badger

Романтичні

3D-квіти заполонили всі аспекти моди і не обійшли купальники. Прикрашаючи талію, декольте і бретелі вашого бікіні, ці квіткові деталі додають грайливого, майже ностальгічного шарму простим силуетам.

Щоб стильно втілити цей тренд, дотримуйтесь простоти, вибираючи нейтральні аксесуари, такі як класичний солом'яний капелюх і великі сонцезахисні окуляри, а потім поєднуйте їх з шортами з високою талією для створення шикарного пляжного образу.

Це може бути й суцільний купальник, але з цікавим акцентом Фото Zara

Тропічні

Тропічні принти є справжньою класикою у світі купальників. Ці яскраві кольори можуть миттєво підкреслити навіть найпростіший чорний бікіні, додавши вашому образу життєрадісності. До цих сміливих принтів можна додати металеві деталі або вибрати монохромний варіант, залежно від вашого настрою.

Купальники з тропічним принтом актуальні цього літа Фото Marks and Spencer

З вирізами

Суцільні купальники з вирізами вже давно на вершині фешнпозицій. З цими веселими та сміливими силуетами ви можете вибрати будь-яку форму, яку забажаєте цього літа. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу чітким, збалансованим вирізам чи асиметричному силуету, не забувайте наносити сонцезахисний крем.

З такими вирізами у вас буде найцікавіша засмага Фото net-a-porter

Анімалістичні

Модна тенденція диких принтів продовжується і відтворюється на жіночих купальниках. Але замість леопардового принта (який був усюди), інші тваринні принти, такі як жираф, далматинець, корова, олень, зебра та зміїна шкіра, будуть більш поширеними протягом декількох сезонів.

Анімалістичні принти тепер і на купальниках Фото Divulgação

Смугасті

Смужки продовжують набирати обертів в моді цього сезону. Дизайнери пропонували його у різноманітних варіаціх, а подіуми були переповнені цим принтом, тож сміливо "переносьте" його на свій купальник.

Справжній шик Фото zimmermann

У горошок

Грайливий горошок набирає популярність у 2025 році, тож і купальники - не виняток.

Всі втомилися від бежевої естетики і приглушених нейтральних кольорів тихої розкоші, тож цього літа купальники у горошок та інші веселі візерунки будуть у топі.

Теж такий собі ретровайб Фото jcrew

З прикрасами

Найпопулярнішим трендом цього літа є прикраси на купальниках, а бісер та камінці на бікіні будуть присутні практично на кожному пляжі.

Подібно до ефекту прикрас на сумках, вони перетворюють базовий купальник на індивідуальний та виразний. Додатково можна підкреслити цей особливий ефект багатошаровими аксесуарами у морському стилі.

Чим більше прикрас на купальнику - тим краще Фото net-a-porter

Шоколадні

Коричневий колір вже деякий час є улюбленим кольором модників і найближчим часом він не вийде з моди. Від м'якого моко до глибокого шоколаду - ці насичені, землисті тони легко поєднуються з будь-яким одягом і ідеально підходять для створення відчуття стриманої елегантності.

У купальниках коричневий колір стає чимось справді особливим. Він пасує будь-яким відтінкам шкіри і виглядає вишукано.

Шоколадний купальник підкреслить вашу засмагу Фото next

Нагадаємо, ТаблоID активно готується до літнього сезону, котрий дещо запізнився цьогоріч. Обов'язково обирайте яскраві літні топи і нетривіальне взуття, а також надихайтеся добіркою трендових образів.