Найважливіші глядачі: трійко прийомних синів Шерон Стоун з'явилося на її прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото

Марія Ткаченко - 12 серпня, 16:00
Шерон Стоун
Фото Getty Images

Американська акторка Шерон Стоун 11-го серпня завітала на прем'єру стрічки "Ніхто 2", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Зіркову маму, яка зіграла одну з головних ролей у чорній комедії, прийшли всі її діти.

25-річний Роан, 20-річний Лейрд та 19-річний Квінн обіймалися з Шерон, позуючи на парадному хіднику. 



Парубки на івент прийшли у костюмах, але кольори та візерунок між собою вирішили не узгоджувати. Стоун же вбралася в темно-синє максі по фігурі та довершила образ великим золотим клатчем. 

Шерон Стоун та її прийомні сини

Роан, Квінн та Лейрд підтримали зіркову матусю на прем'єрі

Фото Getty Images
Діти Шерон Стоун

Шаслива Шерон і її хлопці

Фото Getty Images

Як відомо, хлопці - не біологічні нащадки 67-річної зірки, а народжені серцем. Стоун, чиї спроби виносити дитину закінчувалися болісними невдачами, розповідала, в який тяжкий для неї момент у її житті з'явився Роан.

ТаблоID писав про неймовірні випробування, які випали на долю актриси. А ще ми розказували про інших відомих людей, у яких є прийомні діти

