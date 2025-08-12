Найважливіші глядачі: трійко прийомних синів Шерон Стоун з'явилося на її прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото
Американська акторка Шерон Стоун 11-го серпня завітала на прем'єру стрічки "Ніхто 2", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Зіркову маму, яка зіграла одну з головних ролей у чорній комедії, прийшли всі її діти.
25-річний Роан, 20-річний Лейрд та 19-річний Квінн обіймалися з Шерон, позуючи на парадному хіднику.
Парубки на івент прийшли у костюмах, але кольори та візерунок між собою вирішили не узгоджувати. Стоун же вбралася в темно-синє максі по фігурі та довершила образ великим золотим клатчем.
Як відомо, хлопці - не біологічні нащадки 67-річної зірки, а народжені серцем. Стоун, чиї спроби виносити дитину закінчувалися болісними невдачами, розповідала, в який тяжкий для неї момент у її житті з'явився Роан.
ТаблоID писав про неймовірні випробування, які випали на долю актриси. А ще ми розказували про інших відомих людей, у яких є прийомні діти.
Шерон Стоун, Джессіка Сімпсон, Тоня Матвієнко, Сальма Хаєк та інші зірки, які пережили домагання
Червоний vs бургунді: Шерон Стоун вигуляла два приголомшливі образи на івенті в Нью-Йорку
"Україна — це креативність": Шерон Стоун підтримала українського митця і показала його картину у себе вдома. Відео
Шерон Стоун показала рідкісне фото трьох синів у дитинстві
Шерон Стоун у вигадливій позі посвітила оголеними грудьми під водою. Пікантні фото