Найважливіші глядачі: трійко прийомних синів Шерон Стоун з'явилося на її прем'єрі в Лос-Анджелесі. Фото

Фото Getty Images

Американська акторка Шерон Стоун 11-го серпня завітала на прем'єру стрічки "Ніхто 2", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Зіркову маму, яка зіграла одну з головних ролей у чорній комедії, прийшли всі її діти.

25-річний Роан, 20-річний Лейрд та 19-річний Квінн обіймалися з Шерон, позуючи на парадному хіднику.





Парубки на івент прийшли у костюмах, але кольори та візерунок між собою вирішили не узгоджувати. Стоун же вбралася в темно-синє максі по фігурі та довершила образ великим золотим клатчем.

Роан, Квінн та Лейрд підтримали зіркову матусю на прем'єрі Фото Getty Images

Шаслива Шерон і її хлопці Фото Getty Images

Як відомо, хлопці - не біологічні нащадки 67-річної зірки, а народжені серцем. Стоун, чиї спроби виносити дитину закінчувалися болісними невдачами, розповідала, в який тяжкий для неї момент у її житті з'явився Роан.

ТаблоID писав про неймовірні випробування, які випали на долю актриси. А ще ми розказували про інших відомих людей, у яких є прийомні діти.